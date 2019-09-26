Лукашенко допустил отказ от российской нефти

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия ищет альтернативного России поставщика нефти, в том числе, поскольку ей стали невыгодными эти закупки после российского налогового маневра, а договориться с Москвой не получается, заявил президент Александр Лукашенко. Россия может потерять рынок, принимающий 20-25 миллионов тонн нефти в год, предупредил он. Его цитирует "БелТА".

"Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы", - сказал президент.

По словам Лукашенко, два белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - оказались в невыгодном положении по сравнению с российскими.

"Налоговый маневр подкинули нам, - добавил он. - То есть у себя ввели на нефть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таможенной пошлины вроде нет в торговле, но они ввели налог, и нефть подорожала".

Он считает, что Москва подводит Белоруссию к мировой цене на нефть, в таком случае Минск будет вынужден закупать ее в других странах, тем более, что российская нефть марки Urals не самого высоко качества на мировом рынке.

По словам главы государства, "я на переговорах сказал открыто: мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы". "Более того, мы эти заводы в этом году в основном модернизируем. Они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или Черном море, или на Балтике. Мы купим, переработаем и не будем в убытке", - заявил Лукашенко.

Белоруссия может закупать нефть у Ирана, США, Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов, отметил президент.

"Вам это надо? Вы потеряете рынок. Минимум 20-25 млн т. Уверен, не надо. Так давайте договариваться! Не получается", - констатировал он.

По словам Лукашенко, в Минске прорабатывали возможность получать нефть по нефтепроводу "Одесса - Броды", железнодорожным транспортом из Одессы, а самым выгодным оказался маршрут из Гданьска.

"Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода "Дружба" мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда (через Польшу. - ИФ) к нам, - сказал он. - Третье направление - через порты Литвы и Латвии. И везде мы подтягиваем интересы транзитных государств".

За первые девять месяцев 2019 года Белоруссия потеряла около $240 млн из-за российского налогового маневра, заявил зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. В октябре компания планирует подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, добавил он. Объемы поставок еще не определены.