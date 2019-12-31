Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ по нефти и начать альтернативные поставки

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить контракты на поставку сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

"Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов", - сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Лукашенко также поручил начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков. "Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - сказано в сообщении пресс-службы президента, которое приводит госагентство БелТА.

Ранее на минувшей неделе посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис посетил один из двух белорусских НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область), в ходе встречи с руководством предприятия, в частности, обсуждался механизм альтернативного импорта нефти через латвийский порты.

Есть техническая возможность транзита нефти в страны Балтии в Orlen Lietuva и порт Вентспилс (Латвия) через северную ветку белорусского участка магистрального нефтепровода "Дружба" (филиал "Новополоцк" ОАО "Гомельтранснефть Дружба") посредством нефтепроводов Полоцк-Биржай-Мажейкяй и Полоцк-Вентспилс. При запуске этих нефтепроводов в реверс можно прокачивать нефть в обратном направлении, в том числе из порта Вентспилс.

Неделю назад Лукашенко заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток магистрального нефтепровода (МН) "Дружба" в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год.