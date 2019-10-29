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В Кремле заявили, что контрсанкции принесли определенные плюсы для экономики РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Контрсанкции РФ в отношении Запада были вынужденной мерой и принесли некоторые плюсы для отечественной экономики, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаком с деталями этих научных изысканий. Поэтому отказываюсь это комментировать", - сказал Песков, комментируя исследование РАНХиГС и ЦЭФИР, которые подсчитали, что продэмбарго заставляет российских потребителей тратить 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года.

По его словам, "Россия не была инициатором санкционного обмена". "Это (продэмбарго - ИФ) вынужденная мера. Но нет худа без добра: есть определенные плюсы для импортозамещения, развития национальных секторов экономики".

Вместе с тем Песков подчеркнул, что введение контрсанкций было вынужденной мерой.

Ранее во вторник о вышеупомянутом исследовании РАНХиГС и ЦЭФИР написал "Коммерсантъ". Авторы исследования сравнили изменение потребления, выпуска и цен на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом. В итоге они обнаружили, что за пять лет существования эмбарго потребители теряют 530 млрд рублей в год в ценах 2013 года. Между тем выгоды потребителей от импортозамещения ученые оценили в 75 млрд рублей в год, в итоге потери составляют 445 млрд рублей в год, или около 3000 рублей на человека. Это 4,8% от стоимости минимальной продовольственной корзины, и это означает соответствующий рост расходов на питание для бедных.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента Путина от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Дмитрий Песков

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