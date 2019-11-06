"Аэрофлот" пожаловался Орешкину на запрет перевозить "санкционку" из ЕС в Азию

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" до июля 2019 года перевозил транзитом через "Шереметьево" продукты из ЕС в Азию, импорт которых запрещен в связи с антисанкциями. В июле перевозчику это делать запретила Шереметьевская таможня, сообщил источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства. Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев пожаловался главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину.

Решение таможни "значительный экономический ущерб крупнейшему российскому авиаперевозчику и, в целом, национальным интересам России в развитии ее транспортного транзитного потенциала", говорится в письме Савельева (источник "Интерфакса" его читал). Он предупредил, что если запрет продлится, "коммерчески успешная воздушная сеть заполнится иностранными авиаперевозчиками, которые будут перевозить (санкционные - ИФ) товары над РФ, но с посадкой в аэропортах Казахстана или других стран ЕАЭС".

"Аэрофлот" занимался транзитом грузов пассажирскими рейсами больше 30 лет, напомнил Савельев. Таможня ввела запрет на перегрузку санкционных товаров 29 июля "без предварительного уведомления".

Гендиректор авиакомпании попросил Минэкономразвития инициировать внесение дополнений в президентский указ от 6 августа 2014 года №560, чтобы санкционные товары можно было бы перевозить по воздуху транзитом при условии, что товары будут перегружаться в "Шереметьево" с одного самолета на другой воздушного судна на другое и далее вывозиться из России.

Запрет на транзит ввели в связи с поправками, которые в этот указ внесли в июле 2019года, рассказал источник "Интерфакса", близкий к "Аэрофлоту". Теперь в указе прописана возможность транзитных перевозок "санкционки" автомобильным и железнодорожным транспортом, но ничего не сказано про авиационный. "Судя по всему, таможня расценила это как запрет на транзитные авиаперевозки", - пояснил собеседник агентства. По его сведениям, уже просили профильные ведомства снять правовую коллизию.

В "Аэрофлоте" подтвердили факт отправки письма, но больше ничего не прокомментировали.