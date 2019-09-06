Поиск

В Омске оштрафовали владельца врезавшегося в здание беспилотника

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Владельца квадрокоптера оштрафовали в Омске по постановлению транспортной прокуратуры на 3 тысячи рублей за несанкционированный полет беспилотника, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что 17 июля текущего года житель Санкт-Петербурга в Омске в районе Свято-Успенского кафедрального собора запустил дрон, который во время полета врезался в 14-ти этажное административное здание рядом с кинотеатром "Маяковский.

В ведомстве отметили, что владелец запустил беспилотник без плана полета и разрешений органов регулирования воздушного движения и местного самоуправления. Его признали виновным в нарушении правил использования воздушного пространства (ч. 2 статьи 11.4 КоАП РФ).

Омск

Новости

Правительство РФ задумалось о новых льготах для НПЗ

Беглов заявил об отсутствии жестких сроков открытия станций Фрунзенского радиуса

Протесты в Москве

В МВД заявили, что полиция не мешала работе журналистов на акциях в Москве

В МВД заявили, что полиция не мешала работе журналистов на акциях в Москве

Что произошло за день: четверг, 5 сентября

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Разбор завалов на месте обрушения в Сергиевом Посаде займет не менее пяти часов

Глава СПЧ обещал изучить новый приговор по "дадинской статье"

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
Протесты в Москве

Константин Котов приговорен к четырем годам колонии по "дадинской статье"

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');