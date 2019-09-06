В Омске оштрафовали владельца врезавшегося в здание беспилотника

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Владельца квадрокоптера оштрафовали в Омске по постановлению транспортной прокуратуры на 3 тысячи рублей за несанкционированный полет беспилотника, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что 17 июля текущего года житель Санкт-Петербурга в Омске в районе Свято-Успенского кафедрального собора запустил дрон, который во время полета врезался в 14-ти этажное административное здание рядом с кинотеатром "Маяковский.

В ведомстве отметили, что владелец запустил беспилотник без плана полета и разрешений органов регулирования воздушного движения и местного самоуправления. Его признали виновным в нарушении правил использования воздушного пространства (ч. 2 статьи 11.4 КоАП РФ).