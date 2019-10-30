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Peugeot и Fiat Chrysler начали обсуждать слияние

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Автопроизводители Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и Groupe PSA (выпускает Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) подтвердили переговоры о слиянии ради создания одной из крупнейших в мире автомобильных групп.

Ранее о переговорах сообщила The Wall Streеt Journal со ссылкой на источники. По их данным, возглавить объединенную компанию может гендиректор PSA Карлос Товарес, а председатель совета директоров Fiat Chrysler Джон Элкан может возглавить совет новой структуры.

Совокупная капитализация FCA и PSA составляет около $46 млрд. В прошлом году компании продали 8,7 млн автомобилей на двоих, это четвертое место в мире после Volkswagen, Nissan-Renault-Mitsubishi (по 10,8 млн) и Toyota Motor (10,6 млн).

Тенденцию к консолидации в автопроме объясняет то, что более крупным компаниям проще сокращать расходы и вести разработки в таких перспективных, но затратных сферах, как электромобили и самоуправляемые автомобили.

Летом 2019 года FCA обсуждала слияние с группой Renault SA, но переговоры ни к чему не привели.

Peugeot Fiat Chrysler Groupe PSA Citroen DS Opel Vauxhall Джон Элкан Карлос Товарес

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