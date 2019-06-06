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Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отозвал свое предложение о слиянии с французской Renault SA.

"Стало очевидно, что в настоящее время во Франции отсутствуют политические условия для успешного завершения такой сделки", - говорится в пресс-релизе FCA.

Источники The Wall Street Journal сообщили о слишком высоких запросах французского правительства. Ранее власти Франции заявляли о готовности поддержать слияние, если компании гарантируют сохранение рабочих мест и штаб-квартиры в стране, а также место в совете директоров.

"Французское правительство вело себя в крайней степени бесцеремонно. Они хотели, чтобы за ними оставалось последнее слово по всем вопросам, что привело к неопределенности, которая в конечном счете стала невыносимой", - сказал один источник, близкий к руководству FCA.

The Wall Street Journal также отмечает, что главным препятствием на пути к сделке стало отсутствие поддержки со стороны Nissan. По данным источников издания, два представителя Nissan в совете директоров Renault выразили намерение воздержаться от голосования по слиянию.

FCA поблагодарил противоположную сторону, в особенности председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault Тьерри Боллоре, а также партнеров этой компании по альянсу - Mitsubishi Motors и Nissan Motor - за участие в обсуждении потенциальной сделки. Компания отметила, что по-прежнему считает, что слияние могло принести существенную выгоду всем заинтересованным сторонам.

В прошлом месяце FCA направила Renault предложение о слиянии на равных началах, предусматривающее, что акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединенной фирмы.

Объединение Renault с FCA могло привести к созданию автогиганта с капитализацией порядка $37 млрд, годовой выручкой около 170 млрд евро мощностями по выпуску 9 млн автомобилей в год, что поставило бы его на третье место в мире по этому показателю после Volkswagen и Toyota.

Акции Renault дешевеют на 0,65% на торгах в Париже в четверг, стоимость акций Fiat в Милане опустилась на 1%.

Fiat Chrysler Renault

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