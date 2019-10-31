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Peugeot и Fiat Chrysler договорились о слиянии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Советы директоров автопроизводителей Fiat Chrysler и PSA Peugeot одобрили слияние компаний на паритетной основе, сообщили обе стороны сделки. В результате объединения будет образован четвертый в мире по продажам автопроизводитель стоимостью примерно в $50 млрд.

Стороны рассчитывают объединить усилия по развитию электромобилей и самоуправляемых машин, обмениваться технологиями и сократить издержки.

Объединенную компанию возглавит гендиректор PSA Карлос Таварес, а во главе ее совета директоров встанет занимающий эту должность в Fiat Chrysler Джон Элкан. В совете будет 11 человек, в том числе Таварес.

Ранее об достигнутых договоренностях сообщили The Wall Street Journal и Dow Jones со ссылкой на источники. Информация о переговорах компаний появилась ранее на этой неделе, она была официально подтверждена 30 октября.

Летом 2019 года FCA обсуждала слияние с группой Renault SA, но сделка не состоялась.

Fiat Chrysler выпускает бренды Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Ram Trucks. Группа PSA выпускает Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. В прошлом году компании продали 8,7 млн автомобилей на двоих, это четвертое место в мире после Volkswagen, Nissan-Renault-Mitsubishi (по 10,8 млн) и Toyota Motor (10,6 млн).

Peugeot Fiat Chrysler Groupe PSA Citroen DS Opel Vauxhall Джон Элкан Карлос Товарес

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