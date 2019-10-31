Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим ростом цен blue chips и индексов на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры после ожидаемого снижения ставки Федрезерва США на 0,25 процентного пункта; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,6%, при этом лидировали в росте акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на дивидендных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2919,7 пункта (+0,3%) - новый максимум, индекс РТС - 1440,88 пункта (+0,6%) - максимум с конца декабря 2013 года; цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 63,85 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,6%), "РусАла" (+1,5%), "Распадской" (+1%), Сбербанка (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), ВТБ (+0,6%), "Мечела" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Мобильных телесистем" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

Совет директоров ММК рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить дивиденды за III квартал на уровне 1,65 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. За II квартал 2019 года дивиденды составляли 69 копеек на акцию.

Группа Сбербанка России в III квартале сократила чистую прибыль по Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на 31,6% по сравнению с показателем годом ранее - до 156,1 млрд рублей, следует из отчета банка. За девять месяцев 2019 года банк получил чистую прибыль по МСФО в 633 млрд рублей, что на 3,4% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали, что банк получит 145,9 млрд рублей чистой прибыли за третий квартал и 622,9 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев.

Подешевели акции АФК "Система" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,5% "префы"), "Мосбиржи" (-0,2%).

Ситуация на зарубежных рынках

В США индексы накануне выросли, S&P 500 установил новый рекорд закрытия после того, как Федеральная резервная система (ФРС) объявила об очередном снижении ставки, одновременно намекнув на возможную паузу в смягчении денежно-кредитной политики.

Американский центробанк понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых, что совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

В заявлении по итогам заседания говорится о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. При этом из текста заявления исчезла фраза о готовности ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считали указанием на возможность дальнейшего снижения ставки.

Вместо этого ФРС заявила о намерении "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

Опубликованные в среду статданные указали на замедление роста ВВП США в третьем квартале, однако показатель превзошел прогнозы.

Экономика США в третьем квартале выросла на 1,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Подъем замедлился по сравнению с 2% в апреле-июне текущего года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - на 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Кроме того, отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в экономике США в октябре выросло на 125 тыс. при прогнозах роста на 120 тыс. В сентябре, согласно пересмотренным данным, было создано 93 тыс. новых рабочих мест вместо 135 тыс., о которых сообщалось ранее.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite теряет 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды).

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС, на которой ожидалось подписание главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора, оказалась под вопросом в связи с отказом властей Чили от проведения саммита.

Тем не менее, Белый дом заявил, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в среду, что страна не сможет принять саммит АТЭС, который должен был пройти 16-17 ноября, поскольку правительству необходимо сфокусироваться на разрешении обострившихся в последние недели социальных конфликтов.

Банк Японии сохранил нынешние ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершилось в четверг, как и прогнозировало большинство экспертов. При этом он убрал из коммюнике фразу о сохранении ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года. Теперь ЦБ заявляет о том, что кратко- и долгосрочные процентные ставки будут оставаться на текущих значениях или ниже, пока это необходимо для того, чтобы двигаться к целевому уровню инфляции.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе - индекс находится ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали, что значение индикатора останется на сентябрьском уровне.

Нефть утром в четверг корректируется вверх на новости о том, что работа одного из ведущих в Кушинг трубопроводов была приостановлена из-за разлива нефти в Северной Дакоте (TC Energy Corp. объявила о форс-мажоре на нефтепроводе, мощность которого составляет 590 тыс. баррелей в сутки); цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $60,4 за баррель (+0,3% и -1,6% накануне), декабрьская цена WTI - $55,2 за баррель (+0,3% и -0,9% в среду).

Негативом для рынка в среду стал отчет Минэнерго США, согласно которому запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,7 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5-2,5 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились четвертую неделю подряд - на 1,57 млн баррелей, более высокими темпами, чем предполагали данные Американского института нефти (API). Оценки API, опубликованные во вторник, указывали на рост на 1,22 млн баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 12,6 млн баррелей в сутки.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, данные технического анализа оставляют в силе возможность продолжения роста индекса РТС. Между тем внешний фон носит несколько неопределенный характер. ФРС США, как и ожидалось, сместила целевой диапазон базовой процентной ставки на 0,25 п.п. вниз, но сопутствующий комментарий дал основания ожидать паузы в изменениях в денежной политике (текущие оценки сроков следующего снижения ставки ФРС, по данным Bloomberg, сместились на апрель-июнь следующего года).

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ продолжает ставить рекорды индекса МосБиржи благодаря бумагам "Газпрома", который заполнил газом магистральный трубопровод "Сила Сибири", а также получил согласие Дании на прокладку "Северного потока - 2" по территориальным водам скандинавской страны. Кроме того, стоит отметить прогноз PetroChina о росте потребления газа в Китае на 300 млрд кубометров к 2035 году.

Инвесторы пока весьма осторожно относятся к идее движения индекса МосБиржи в сторону 3000 пунктов, но дивидендная доходность рынка уже сравнима с доходностью рынка облигаций. Поэтому данное соотношение становится одним из главных факторов будущего движения вверх.

Федрезерв снизил ставку на 25 базисных пунктов. В итоговом заявлении говорится о развитии глобальной ситуации, а также о вялой инфляции. Соответственно, снижение ставки должно снизить риски наступления рецессии. Самым удивительным стало то, что из заявления исчезли слова по поводу обещания соответствующих действий регулятора для поддержания экономического роста, которые были заменены словами об ожидании и изучении ситуации. Многие на рынке расценивают это в качестве указания на то, что ФРС возьмет паузу в дальнейшем смягчении денежной политики. На пресс-конференции председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что США не защищены перед лицом глобальных рисков дезинфляции. То есть - снижение ставки продолжится, если этому будет способствовать слабая инфляция.

Нефть накануне оказалась под давлением из-за статистики по США, и даже снижение ставки ФРС особо не помогло. Позитивом для рынка сырья в четверг является заявление министерства торговли КНР о том, что переговоры с США продолжатся в рамках ранее утвержденного плана и на текущий момент проходят довольно успешно. От индекса МосБиржи в четверг можно ожидать новых рекордов, а от доллара - попытки удержаться под отметкой 64 руб./$1, полагает Кочетков.