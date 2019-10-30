ФРС США снизила процентную ставку до ожидаемого аналитиками уровня

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 29-30 октября.

Решение FOMC понизить ставку совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка. Федрезерв снизил ставку по излишкам банковских резервов (IOER) до 1,55% с 1,8%, как и ожидалось.

В заявлении по итогам заседания говорится о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. При этом из текста заявления исчезла фраза о готовности американского ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считали указанием на возможность дальнейшего снижения ставки.

Вместо этого ФРС заявила о намерении "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

"Информация, полученная после сентябрьского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности - умеренными", - говорится в пресс-релизе FOMC. В коммюнике также отмечается, что рост в сфере занятости в США был сильным в последние месяцы, и уровень безработицы оставался низким.

"Хотя потребительские расходы активно растут, индикаторы инвестиций бизнеса в основной капитал и экспорта остаются слабыми. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются ниже 2%. В целом рыночные показатели компенсирующей инфляции остаются низкими, а показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, изменились слабо", - указывают в FOMC.

В пресс-релизе также подчеркивается, что обязанностью FOMC является "содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности". "В свете последствий глобальных событий для экономического прогноза, а также слабого инфляционного давления комитет принял решение о снижении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам до 1,5-1,75%", - отмечается в заявлении.

"Такой шаг поддерживает мнение комитета, что устойчивый рост экономической активности, сохранение сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2% являются наиболее вероятным исходом, однако неопределенность в отношении этого прогноза сохраняется", - говорится в коммюнике.

Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки, подчеркнули в FOMC.

В июле 2019 года ФРС снизила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 2-2,25%. Регулятор США пошел на такой шаг впервые с 2008 года. Ранее президент Дональд Трамп не раз критиковал ФРС за недостаточно мягкую денежно-кредитную политику и ставил в пример регуляторов Евросоюза и Китая.