Минтранс предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд рублей субсидий до конца года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ предлагает компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на керосин, понесенные в 2018 году, выделив им до конца 2019 года 23 млрд рублей, сообщил замглавы ведомства Александр Юрчик.

"Нами подготовлены предложения (по компенсациям авиакомпаниям - ИФ), внесены в правительство в виде проекта постановления. Сейчас финансово-экономический блок правительства взвешивает все наши возможности, возможности бюджета", - сказал Юрчик журналистам в кулуарах международного авиационного форума "Крылья будущего" в Москве в четверг.

Вместе с тем, по его словам, Минфин РФ готовит свои предложения в рамках соответствующего поручения президента Владимира Путина. Юрчик не исключил, что Минфин согласится с предложениями его ведомства по субсидиям авиакомпаниям. "И тогда, взвесив его предложения и наши, правительство примет решение", - добавил чиновник.

По его словам, в Минтрансе надеются на то, что постановление по компенсациям выйдет в 2019 году "и что денежные средства в том или ином объеме будут выделены в этом году".

Проблема топливных субсидий

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), авиакомпании РФ закончили 2018 год с общим операционным убытком в более 70 млрд рублей. Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина: затраты на него возросли более чем на 40%, заявляли в ассоциации.

Минтранс РФ еще в 2018 году предлагал выделить из бюджета около 23 млрд рублей, которые покрыли бы примерно половину допрасходов авиакомпаний на топливо. Параллельно АЭВТ просила правительство увеличить для перевозчиков сумму налогового вычета из акциза на керосин - с помощью повышения коэффициента с нынешних 2,08 до 3,5. Однако ни то, ни другое решение принято не было.

В июне этого года вопрос резко подорожавшего авиатоплива и, как следствие, аномального роста стоимости авиабилетов в ходе "прямой линии" поднял Владимир Путин. Он связал это с отсутствием в обратном акцизе на авиакеросин демпфирующей компоненты, назвав это "явным упущением" и поручив правительству исправить ситуацию. С 1 августа механизм заработал: если индикативная цена керосина на внутреннем рынке превышает 48,3 тыс. руб. за тонну, перевозчики могут претендовать на субсидии из бюджета.

Но авиакомпании сочли индикативную цену в механизме завышенной. На это, в частности, обращал внимание гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. "Это, безусловно, позитивный шаг. Но, на наш взгляд, параметры механизма рассчитаны только на стрессовый сценарий: уровень цен на топливо, с которого начинает рассчитываться компенсация авиакомпаниям, завышенный. Исходя из конъюнктуры 2018 года, механизм сработал бы только в 4 месяцах - когда были пики всплеска котировок и одновременно резкий рост курса доллара", - говорил Савельев в интервью "Интерфаксу".

В октябре Минтранс сообщал, что предлагает снизить индикативную цену с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну. В октябре же президент РФ поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо за 2018 год.

Ранее источник в Минтрансе говорил "Интерфаксу", что сумма возмещения авиакомпаниям РФ затрат на керосин в 2018 году составит 25,9 млрд рублей.