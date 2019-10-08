"Победа" возьмет у "России" 4 Boeing NG из-за задержки поставок Boeing 737 MAX

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" на фоне задержки поставок Boeing 737 MAX заберет у "России" четыре новых самолета предыдущего поколения Boeing 737 Next Generation. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в группе "Аэрофлот".

"Спрос на услуги лоукостера очень большой, а поставки Boeing 737 MAX задерживаются", - объяснил собеседник.

Источник, близкий к "России", сообщил, что количество Boeing 737 NG в парке компании, действительно, сократится - с нынешних 16 до 9. "Выведенные провозные емкости будут замещены аналогичным количеством лайнеров А320 в рамках группы "Аэрофлот". Оставшиеся в парке авиакомпании самолеты Boeing 737-800 будут выполнять рейсы в рамках программы полетов по популярным туристическим направлениям", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Аэрофлота" подтвердили, что четыре NG "России" поступят в парк "Победы". Еще три таких лайнера будут переданы самому "Аэрофлоту", добавил представитель компании. В дальнейшем планируется базировать их в Красноярске, где в конце марта 2020 года начнет работу новый хаб "Аэрофлота". "С учетом перераспределения самолетов "России" между компаниями группы, развитие среднемагистральной маршрутной сети компании сосредоточится в петербургском аэропорту "Пулково", - добавили в "Аэрофлоте".

В парке "Победы" сейчас 30 Boeing 737 NG. Копания также является заказчиком двадцати 737 MAX. Пятнадцать из них она собиралась взять в 10-летний лизинг у ирландской SMBC Aviation Capital (сделка оценивалась в $1,125 млрд), пять - в 9-летний лизинг у ирландско-американской GECAS (за $375 млн). Предполагаемый срок поставки - с ноября 2019 по октябрь 2021 гг.

В конце августа вице-президент по маркетингу Boeing Рэнди Тинсет сообщал журналистам, что корпорация рассчитывает на возобновление эксплуатации 737 MAX в IV квартале 2019 года. Это решение прежде должно быть согласовано с авиавластями США, отмечал он. Однако отраслевые эксперты считают, что полеты этих лайнеров не возобновятся до 2020 года.

Полеты Boeing 737 MАX запретили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года в крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек.

В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО. Однако в июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило еще одну проблему с ПО у MAX, которая не имеет прямого отношения к системе МCAS.

Boeing 737 MAX - четвертое поколение самолетов Boeing-737, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Использовалось на коммерческих рейсах с мая 2017 года. К 1 января 2019 года, по данным Boeing, операторам поставлено 350 таких лайнеров.

Российскими заказчиками этого типа являются "Победа", S7, "Уральские авиалинии", NordStar и "ЮТэйр".