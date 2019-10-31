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Сбербанк не станет мажоритарным акционером Mail.ru Group

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России не собирается становиться мажоритарным акционером Mail.ru Group, сообщил финдиректор, зампред правления Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.

Ранее банк сообщил о покупке косвенной доли в Mail.ru Group у Газпромбанка. Сбербанк подписал необязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в "МФ Технологии" у ГПБ, обязывающее соглашение планируется заключить до конца года.

"Мы связаны соглашением о неразглашении, мы не можем раскрывать много деталей и цифр. Но что важно сказать, комментируя сделку сейчас: мы видим много синергии в этом потенциальном новом бизнесе. Во-вторых, мы не собираемся становиться мажоритарным акционером", - сказал Морозов.

Он отметил, что это будет денежная сделка, также стоит учитывать, что Mail.ru - публичная компания. "И это большая разница по сравнению с прямыми инвестициями Сбербанка в непубличные компании, IPO которых только запланировано на какое-то время в будущем", - отметил топ-менеджер.

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Сбербанк Mail.ru Group

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