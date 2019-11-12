В Сбербанке сменится финансовый директор

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов с 1 июля 2020 года оставит должность, его сменит действующий финдиректор "РусАла" Александра Бурико. Об этом объявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Бурико скоро станет советником Грефа. С января она получит в банке должность вице-президента, а Морозов ее будет курировать.

Морозов пришел в Сбербанк в 2008 году из "Ренессанс Капитала". Сейчас он является заместителем председателя правления банка и руководит блоком "Финансы". Предполагается, что после небольшого перерыва он продолжит деятельность в группе Сбербанка в новой роли, сообщили в пресс-службе банка.

В Сбербанке Бурико будет отвечать за департамент финансов, казначейство, департамент учета и отчетности, управление налогового планирования, центр по работе с инвесторами, а также за дирекцию по управлению и исследованию данных блока "Финансы".

Бурико является финансовым директором "РусАла" с 2013 года. До этого она 16 лет работала в компании KPMG в России и Канаде, из них восемь лет - в качестве партнера.