Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Банк пока подписал необязывающее соглашение о покупке миноритарной доли в "МФ Технологии" - акционере Mail.ru

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк покупает косвенную долю в Mail.ru Group у Газпромбанка.

Сбербанк подписал необязывающее соглашение о покупке миноритарной доли в "МФ Технологии" у ГПБ. Обязывающее планируется заключить до конца года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов, говорится в сообщении банка.

У Газпромбанка нет прямой доли в Mail.ru Group. Акционером компании является СП с участием банка - "МФ Технологии" (другие его участники - "Мегафон", USM Holdings Алишера Усманова и партнеров, а также "Ростех"), созданное в прошлом году. СП владеет 11 млн 500 тыс. 100 акций Mail.ru класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов. В самом СП доли распределены следующим образом: у "Мегафона" 45%, у ГПБ - 35%, у USM - 9%, у "Ростеха" - 11%. Соответственно, на долю ГПБ приходится чуть больше 20% голосов (и менее 2% экономической доли).

Южноафриканскому холдингу Naspers принадлежит 27,6% Mail.ru Group (12,3% голосов), у китайской Tencent - 7,4% и 3,3% соответственно, у Alibaba Group - 10% и 4,5%.

За день до объявления о предстоящей сделке о ней со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. По данным его источников, речь идет о всем пакете ГПБ в "МФ Технологиях", приблизительная сумма возможной сделки - около $170 млн.

Три месяца назад Сбербанк, давний партнер "Яндекса", анонсировал сделку с его основным конкурентом - Mail.ru. Стороны договорились о создании паритетного СП в сфере онлайн-заказа такси и еды. Сбербанк обещал внести в совместную компанию 35%-ную долю в платформе для ресторанного рынка Foodplex и 38 млрд руб. инвестиций, Mail.ru - 7,7 млрд руб. инвестиций, 100% сервиса доставки еды Delivery Club и долю в такси-агрегаторе "Ситимобил".

Сбербанк "видит существенный потенциал в создаваемой совместно c Mail.Ru Group платформе O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и в целом ряде других направлений", сказано в пресс-релизе, опубликованном во вторник.

Банк "разделяет и поддерживает стратегию Mail.ru Group", говорится в сообщении.

В рамках построения экосистемы Сбербанк намерен инвестировать около $1 млрд в 2019 году в небанковский бизнес, говорил летом первый зампред правления банка Лев Хасис. "В общей сложности мы говорим о только плюс-минус $1 млрд минус будущие транзакции по сделке с Mail.ru", - отмечал он.

Построение экосистемы подразумевает создание не только финансовых, но и непрофильных сервисов для клиентов (например, летом Сбербанк вошел в капитал Rambler Group, получив 46,5% в интернет-холдинге).

Также банк участвует в совместном предприятии с "Яндексом". В апреле 2018 года стороны закрыли сделку по созданию СП на базе агрегатора товаров и услуг "Яндекс.Маркет", в рамках которого были запущены маркетплейсы "Беру" и Bringly. Также в рамках СП развиваются "Яндекс.Доставка", "Суперчек" для покупок в офлайне и сеть постаматов Boxbot. Кроме того, Сбербанк и "Яндекс" совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги" (75% у Сбербанка, "Яндекс" сохранил за собой блокпакет) с 2013 года.

В начале июля интернет-издание The Bell со ссылкой на источники сообщало, что в отношении этого СП между партнерами возникли разногласия, связанные с рядом причин, в частности с невыполнением KPI, отсутствием компромисса в сценарии "разработки совместного продукта" и "сильного лидера" в команде. По информации издания, стороны уже обсуждают возможность "развода", а банк рассматривает возможность покупки других интернет-рителейров - Avito или Ozon. Глава Сбербанка Герман Греф информацию о разрыве с "Яндексом" опровергал.