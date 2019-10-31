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Минтранс РФ отменит приказ о переводе грузовых вагонов на кассетные подшипники

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ должен в течение суток отменить приказ об обязательном переходе грузовых вагонов на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года.

Такое решение было принято в четверг по итогам совещания у вице-премьеров РФ Дмитрия Козака и Максима Акимова, сообщил журналистам представитель Козака Илья Джус.

Ранее Козак поручил Минпромторгу и Минтрансу до 25 октября проработать вопрос об использовании кассетных подшипников в тележках грузовых вагонов совместно с заинтересованными ассоциациями. Письмо, датированное 11 октября, было разослано ведомствам департаментом промышленности и инфраструктуры правительства РФ после рассмотрения чиновником представленных Минпромторгом сведений по этому поводу.

Пакет документов от 30 сентября содержал обращения председателя Ассоциации производителей подшипников Олега Савченко (владелец "Европейской подшипниковой корпорации"), а также председателя президиума Совета операторов железнодорожного транспорта (объединяет крупнейших собственников грузовых вагонов) Игоря Ромашова и президента Ассоциации предприятий черной металлургии "Русская сталь" Владимира Лисина (основной собственник НЛМК).

Козак поручил министерствам рассмотреть вопрос совместно с этими ассоциациями. О результатах рассмотрения вопроса они должны были доложить в правительство РФ (а при наличии разногласий с ассоциациями - материалы для урегулирования проблемы на площадке кабинете министров).

Кассетные подшипники в РФ выпускают три завода - шведской SKF и американской Timken, а также "ЕПК-Бренко" - совместное предприятие "Европейской подшипниковой корпорации" и Brenco (США).

24 октября "Коммерсантъ" сообщил, что операторы и грузовладельцы, управляющие половиной вагонов в России, пригрозили властям уйти с рынка в сопредельные страны в случае перевода на кассетные подшипники. Они отмечали, что у 90% российского парка придется менять роликовые подшипники на кассетные, что обойдется в 200-300 млрд рублей.

Минтранс РФ

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