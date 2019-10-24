Владельцы вагонов пригрозили уйти из РФ из-за перехода на кассетные подшипники

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Операторы и грузовладельцы, управляющие половиной вагонов в России, пригрозили правительству РФ тем, что уйдут в сопредельные страны, если решение об обязательном переходе на кассетные подшипники не будет отменено: в других государствах дорогостоящая замена подшипников необязательна, пишет "Коммерсантъ".

"Операторы оценивают потери бюджета от снижения налога на имущество в таком сценарии в десятки миллиардов рублей. По мнению экспертов, угроза реальна: операторы не будут, конечно, перерегистрировать весь парк, а уведут из России лишь те вагоны, для которых подойдет срок замены колес", - отмечает газета.

Главы 14 крупнейших операторских компаний (за исключением самой крупной - "Федеральной грузовой компании", входящей в ОАО "Российские железные дороги"), управляющих более чем 600 тыс. вагонов, просят отменить решение о переводе всех вагонов РФ на кассетные подшипники с 2021 г. Это следует из открытого письма первому вице-премьеру Рф Антону Силуанову и вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку, которое опубликовано в деловых СМИ в номерах от 24 октября, пишет издание.

Решение о форсированном переходе на кассетные подшипники было принято на комиссиях по вагонному хозяйству и по безопасности движения Совета по железнодорожному транспорту СНГ, объединяющего железнодорожные администрации с "российской" шириной колеи в 1520 мм, а 16 октября - утверждено Советом, напоминает "Коммерсантъ". В результате у 90% российского парка придется менять роликовые подшипники на кассетные, что, по подсчетам владельцев вагонов, обойдется в 200-300 млрд рублей.

Решение поддерживали РЖД и Минтранс, говоря о большей надежности кассетных подшипников относительно роликовых и необходимости импортозамещения роликовых, так как основные мощности по их выпуску находятся на территории Казахстана и Украины. Другим аргументом было то, что переход будет осуществляться поэтапно за десять лет и позволит повысить скорость движения.

Резко против выступали собственники вагонов и производители роликовых подшипников, указывая на отсутствие необходимости такого перехода и достаточных мощностей, высокие затраты на него. Отдельно подчеркивалось, что все три производителя кассетных подшипников - компании из США и Швеции, что несет крупные санкционные риски, особенно с учетом того, что под санкциями - владельцы 20% парка РФ.

Минтранс, в свою очередь, от лица производителей обещал стопроцентную локализацию кассетных подшипников и обеспечение всех потребностей отрасли в срок. Из российских ведомств против перехода выступили ФАС и Минэкономразвития. Министерство считает, что переход на кассетные подшипники должен происходить при отсутствии их дефицита и достаточном уровне локализации производства в РФ. Минэкономразвития предлагает поставить вступление решения в силу в зависимость от подтверждения Минпромторгом наличия нужных объемов выпуска и степени локализации, обеспечивающей экономическую безопасность России.

В своем письме ж/д операторы говорят о систематическом игнорировании Минтрансом их позиции и напоминают, что против решения о переходе (даже при том, что оно касается только России) голосовали страны - крупнейшие владельцы подвижного состава: Казахстан, Украина, Узбекистан и Грузия. "В случае введения решения приказом Минтранса мы будем вынуждены рассматривать в том числе варианты перерегистрации компаний и подвижного состава в другие страны ЕАЭС, где отсутствуют обязательства по переоборудованию вагонов", - пишут операторы.

Они предупреждают, что это приведет к потерям десятков миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, сокращению рабочих мест и росту социальной напряженности. Они просят обязать Минтранс не вводить решение и инициировать его отмену на следующем заседании совета.