Вагоностроители задумались о едином стандарте тележек для вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В ожидании снижения спроса на вагоны "Уралвагонзавод" и "Объединенная вагонная компания" начали обсуждать переход на единый технологический стандарт тележек для вагонов повышенной грузоподъемности (с нагрузкой 25 тонн на ось), пишет "Коммерсантъ".

Речь идет о выработке "золотого стандарта" инновационных тележек, который бы объединил лучшие качества существующих моделей и который бы стали выпускать все вагоностроители. При этом кузов вагона останется разработкой конкретного завода, объяснил изданию замгендиректора Объединенной вагонной компании (ОВК) Борис Мягков.

Введение единого стандарта позволит производителям упростить ремонт вагонов и решить вопросы сервисного обслуживания и снабжения запчастями. Внедрение маркировки деталей позволит бороться с контрафактом, добавил Мягков. По его словам, собственником конструкторской документации, или так называемого золотого стандарта, предлагается сделать государство в лице "Ростеха" или Минпромторга.

"И далее предприятия, которые готовы внедрять его у себя на производстве, смогут обратиться в Минпромторг и получить эту конструкторскую документацию, пройти процедуру подтверждения соответствия и выпускать продукцию на едином стандарте", - сказал собеседник издания.

Заводам придется адаптировать свои производственно-технологические циклы. В основе тележки однотипные балка, две боковые рамы, две колесные пары, отличаются только материалы и элементы, и переход не потребует глобального технического перевооружения, к тому же предлагается предусмотреть адаптационный период, отметил Мягков. По его словам, переход на единый стандарт не потребует регулирования объемов выпуска продукции.

Сейчас на железной дороге используются две модели инновационных тележек. Это модель УВЗ 18-194-1 и модель ОВК 18-9855, построенная на основе американской Barber. В 2019 году "Алтайвагон", который лишился лицензии на тележку УВЗ, наладил производство тележки 18-9800 собственности ОАО РЖД и уже разработал две модели полувагона и крытый вагон на ее основе, но серийный выпуск еще не начал, отмечает газета.

В Минтрансе изданию сказали, что с концепцией "золотого стандарта" не знакомы. В Минпромторге отметили, что переход на единый стандарт пока не обсуждался. Время для разработки нового стандарта тележек упущено, поскольку крупнейшие покупатели уже сделали выбор в пользу существующих, считает глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.