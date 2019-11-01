Рынок акций открылся умеренным ростом индексов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в пятницу умеренным ростом основных "голубых фишек" на фоне фондовой конъюнктуры в Азии и стабилизации котировок нефти. Лидерами роста стали акции "РусАла" и бумаги "МОЭСК".

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до составил 2898,77 пункта, индекс РТС вырос на 0,1%, до 1424,21 пункта (+0,1%). Цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,9%.

Доллар подешевел на четыре копейки, до 64,09 рубля.

Подорожали акции "РусАла" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "МОЭСК" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Мечела" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%).

Рост котировок ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) начался после публикации отчетности по РСБУ. Прибыль компании в январе-сентябре выросла на 24% - до 5,8 млрд рублей, по сравнению с прибылью в размере 4,7 млрд рублей годом ранее.

Просели котировки "Башнефти" (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,4%), ВТБ (-0,2%).

Индексы в США в четверг снизились, несмотря на оптимистичные отчеты ряда крупных компаний (в частности, Facebook и Apple), давление на рынок оказали сообщения, касающиеся торговых переговоров США и Китая.

Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что власти Китая сомневаются в возможности заключения долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора. Собеседники агентства говорят, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Трамп же написал в "Твиттере", что Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора. О новом месте встречи, по словам Трампа, будет объявлено в скором времени.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) на фоне позитивных статданных из Китая.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос в октябре третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе.

Значение индекса в прошлом месяце подскочило до максимальных с февраля 2017 года 51,7 пункта по сравнению с 51,4 пункта в сентябре. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе - индекс остается выше ее три месяца подряд.

Индикатор объема производства в октябре увеличился до 53 пунктов - максимума с декабря 2016 года, по сравнению с 52,5 пункта месяцем ранее.

Накануне стало известно, что официальный PMI в перерабатывающей промышленности Китая, публикуемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, в октябре снизился до минимальных за 8 месяцев 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее.

Статданные из Японии, обнародованные в пятницу, указали на рост безработицы в стране в сентябре до максимальных с мая 2,4% по сравнению с 2,2% месяцем ранее. Другой индикатор японского рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 157 открытых вакансий против 159 вакансий в августе.

Нефть утром в пятницу стабилизировалась, но неделя завершается снижением на фоне сохраняющихся опасений ослабления глобального спроса в условиях торгового спора США и Китая; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии российского рынка акций в четверг. Январские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве торговались у $59,61 за баррель (-0,02% и -1% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI - у $54,3 за баррель (+0,2% и -1,6% в четверг).

С начала этой недели Brent и WTI подешевели в среднем на 4%. В октябре стоимость Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,2%.