Индекс МосБиржи обновил максимум на закрытие торгов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос по индексам благодаря росту бумаг "Газпрома", обновивших максимумы с июля на новостях о завершении компанией заполнения газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири"; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля обновил исторический максимум на закрытие торгов, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы в преддверии заседания Федрезерва США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2886,48 пункта (+1%), индекс РТС - 1424,05 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,8%.

Доллар подорожал до 63,85 рубля (+0,1 рубля).

Акции "Газпрома" выросли до 253,1 рубля (+3,6%) при объеме торгов более 17,516 млрд рублей.

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщило во вторник управление информации российского концерна. Следующий этап - заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. Ранее сообщалось, что официальный запуск магистрали намечен на начало декабря.

Также подорожали акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+3,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,1%), АФК "Система" (+3%), "Интер РАО" (+2,2%), "Северстали" (+2%), "Роснефти" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Норникеля" ()+1,3%).

"Магнит" (+1,4%) утром во вторник опубликовал отчет за III квартал, согласно которому его выручка выросла на 10,5% (до 342,6 млрд рублей), но сократилась EBITDA Margin до 5,8% с 7% годом ранее, снизились продажи сопоставимых магазинов (LFL) на 0,7%. Также компания снизила прогноз открытий магазинов "У дома" в 2019 г. до 1,2 тыс. с 1,5 тыс. Вместе с тем, "Магнит" сообщил, что сохраняет цель увеличить рыночную долю до 15% в 2023 г.

Акции "Яндекса" (+0,8%) продолжили подъем после роста накануне на 2,6% на новостях о планах IPO "Яндекс.Такси". Агентство Bloomberg сообщило в понедельник вечером со ссылкой на источники, что организаторами IPO "Яндекс.Такси" могут стать Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Подешевели акции "Распадской" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (-0,1%).

Акции "Сургутнефтегаза", раллировавшие на прошлой неделе, развернулись вниз вечером в понедельник на заявлениях главы "ЛУКОЙЛа" об отсутствии планов продавать свои акции "Сургутнефтегазу".

Индексы в США накануне выросли, инвесторы следили за квартальной отчетностью крупных компаний и делали прогнозы на итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 29-30 октября. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

Лидеры стран ЕС накануне согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

На конец прошлой недели финпоказатели за третий квартал обнародовали примерно 40% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, при этом порядка 80% из них превысили ожидания рынка.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,9%), в Европе также не было единого вектора (FTSE просел на 0,5%, DAX, CAC40 выросли на 0,01-0,2%) и "плюсует" Америка (индекс S&P 500 в прибавляет 0,1%).

Управление торгового представителя США сообщило, что оно рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

Нефть днем во вторник снижалась на сигналах России о том, что еще слишком рано говорить о более существенном ограничении добычи. Это ставит под сомнение возможность ОПЕК и партнеров сбалансировать предложение на фоне ухудшающегося прогноза спроса, пишет агентство Bloomberg.

Между тем, вечером цены отыграли снижение, стоимость Brent к 18:50 по московскому времени вернулась на уровень суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $61,33 за баррель (+0,1% и -0,7% накануне), декабрьская цена WTI - $55,63 за баррель (-0,3% и -1,5% в понедельник).

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, мировые рынки с начала недели показали неплохой рост на фоне публикации финансовых результатов компаний за III квартал, оценки перспектив американо-китайских торговых переговоров и развития ситуации с Brexit. Акции "Сургутнефтегаза" забуксовали в росте после того, как глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов публично опроверг слухи о сделке между двумя нефтяными компаниями. Акции "Яндекса" подогреваются сообщениями об IPO "Яндекс.Такси". Бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-6,7%) скорректировались после ралли понедельника на фоне информации о том, что DP World и РФПИ готовы вложить до $2,0 млрд в развитие транспортно-логистического оператора. Неплохо выглядели акции "Норникеля", так как цены на палладий превзошли рекордные максимумы, а Индонезия ввела запрет на экспорт никелевой руды, отмечает эксперт.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, инвесторов не напугали новости, что уже в четверг палата представителей может проголосовать по вопросу инициирования процедуры импичмента президента США. Трамп пытается перенести информационный акцент на торговую сделку с Китаем, переговоры по которым, с его точки зрения, идут с опережением графика. По прогнозам Трампа, первая фаза сделки с КНР может быть подписана уже на саммите АТЭС в Чили 16-17 ноября. Однако с учетом протестов в этой стране вполне вероятен перенос сроков саммита и вопрос о подписании соглашений снова "подвиснет".

Европа снижается на фоне неопределенности Brexit. Палата общин отвергла план Джонсона о досрочных выборах 12 декабря. Новая дата выхода установлена на конец января, но пока нет ясности в отношении завершения процесса к этой дате, отмечает Беденков.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рост рынка акций РФ во вторник был обеспечен локальными историями. "Газпром" подорожал на фоне новостей о заполнении газом магистрального трубопровода "Сила Сибири". Кроме того, тема транзита газа через территорию Украины также постепенно продвигается, поскольку стороны находят общие условия продления контракта. В частности, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассчитывает на подписание контракта до конца года. С другой стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подписание контракта может быть возможным лишь при отсутствии судебных претензий.

Акции ГМК "Норникель" продолжили отыгрывать запрет на экспорт никельсодержащей руды из Индонезии. В бумагах "ЛУКОЙЛа" также продолжилась негативная тенденция предыдущего дня, когда глава компании Вагит Алекперов сообщил об отсутствии планов продажи доли в пользу "Сургутнефтегаза".

Европейские рынки преимущественно просели. Премьер Великобритании Борис Джонсон вновь не смог продвинуть идею досрочных выборов, так как за них высказалось менее двух третей парламентариев. Однако он предполагает вновь предпринять попытку в ближайшие дни.

В США во вторник индексы стабилизируются на фоне выхода отчетов (Alphabet отчиталась хуже ожиданий, что стало неприятным сюрпризом для высокотехнологичного сектора, однако лучше ожиданий представила финрезультаты фармацевтическая Pfizer). В целом, текущая неделя очень загружена отчетами, а в такие периоды рынок чаще топчется на месте, чем резко движется в каком-либо направлении. К тому же во вторник начинается двухдневное заседание ФРС, отмечает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что поддерживающими факторами для российских акций стали новые максимумы индексов в США и способность нефти Brent удержаться выше $61 за баррель. При этом динамика основных индексов в Европе не стала существенным негативным фактором, способным остановить подъем рынка акций РФ.

Хуже рынка торговались акции "ЛУКОЙЛа", где отмечалась коррекция второй день подряд после уверенного роста на прошлой неделе. Индекс МосБиржи на бумагах "Газпрома" смог отыграть большую часть потерь понедельника, при этом динамика последних дней укладывается в рамки консолидации после установления новых исторических максимумов. Нижней границей этой консолидации стоит обозначить уровень 2840 пунктов, выступающий ближайшей поддержкой.

В среду активность игроков на фондовых рынках может быть пониженной, что связано с ожиданиями результатов заседания ФРС. И если снижение американским регулятором ставки уже заложено в цены активов, то основным фактором, который может существенно повлиять на динамику рисковых активов во второй половине недели, могут стать комментарии к данному решению. В них игроки будут искать намеки на дальнейшие действия в рамках кредитно-денежной политики в Штатах, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банк "Приморье" (+25%), "Трубной металлургической компании" (+7,3%), ПАО "Павловский автобус" (+6,1%), "МОЭСК" (+2,5%).

ПАО "ОР" (+1,1%) в январе-сентябре 2019 года получило консолидированную выручку, рассчитанную по РСБУ, в размере 9,071 млрд рублей, что на 16% выше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении компании.

Подешевели бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,2%), ПАО "Европейская электротехника" (-3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-2,9%), "МРСК Северо-Запада" (-2,6%), "МРСК Урала" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,917 млрд рублей (лидером после "Газпрома" стали бумаги "ЛУКОЙЛа", на сделки с которыми пришлось 10,953 млрд рублей).