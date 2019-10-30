Индекс МосБиржи впервые достиг 2900 пунктов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в среду обновил исторический максимум и впервые превысил рубеж 2900 пунктов за счет ралли бумаг "Газпрома".

К 13:00 индекс МосБиржи вырос до 2900,21 пункта (+0,5%), акции "Газпрома" подскочили до 260,06 рубля (+2,8%) - максимума с августа 2008 года.

Лидерами роста также выступают акции ВТБ (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Башнефти" (+1,2%), "РусАла" (+0,9%) и Сбербанка (+0,7%).

Акции "Газпрома" ускорили рост накануне (+3,6%) на новостях о завершении компанией заполнения газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", о чем сообщило управление информации российского концерна. Следующий этап - заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. Ранее сообщалось, что официальный запуск магистрали намечен на начало декабря.