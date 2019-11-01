Нацбанк Белоруссии унифицирует монетарную политику с ЦБ РФ в рамках интеграции

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Нацбанк Белоруссии (НББ) договорился с Банком России об унификации монетарной политики в рамках дорожной карты по углубленной интеграции.

В связи с этим НББ планирует с 1 января 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, сообщил журналистам в пятницу в Минске председатель правления белорусского финансового регулятора Павел Каллаур.

"Мы принципиально доводились с центробанком России гармонизировать денежно-кредитные политики по отдельным вопросам. В Белоруссии и в России должен быть один режим монетарной политики - это таргетирование инфляции", - сказал Каллаур.

Он пояснил, что в Белоруссии "если будет приведено в порядок законодательство, соответствующее этому режиму, то он может функционировать с 1 января 2021 года".

Ранее "Коммерсант" опубликовал проект программы интеграции Белоруссии и России, который в начале сентября парафировали премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев. По мнению "Ъ", эта степень интеграции выше, чем в Евросоюзе, и "фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства".

16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что план дальнейшей интеграции России и Белоруссии может быть представлен президентам двух стран до конца года, его содержание пока носит предварительный характер и будет дальше согласовываться.