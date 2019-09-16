Песков заявил, что план продолжения интеграции России и Белоруссии еще не согласован

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - План дальнейшей интеграции России и Белоруссии может быть представлен президентам двух стран до конца года, его содержание пока носит предварительный характер и будет дальше согласовываться, заявил пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков.

"Этот совместный план действий по большей части уже согласован, проделана очень серьезная работа с двух сторон", - добавил он.

На встрече в Петербурге в июле Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили, что план может быть представлен до Нового года, конкретные сроки еще не согласовывались, сказал Песков.

16 сентября "Коммерсантъ" узнал, что премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали создание единого Налогового и Гражданского кодексов Союзного государства. В одобренной ими программе речь также шла об унификации учета собственности, частичном объединении платежных систем и едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии. С 2022 года на базе двух стран должно быть создано конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе, сообщила газета.