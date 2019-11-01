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Google купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Материнская структура Google - Alphabet Inc. - договорилась о покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд, сообщила пресс-служба Fitbit.

Стороны договорились о сделке по цене $7,35 за акцию Fitbit, на закрытии торгов в четверг эти бумаги стоили $6,18 за штуку. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2020 году.

За более чем 12 лет существования Fitbit продала больше 100 млн гаджетов и сейчас поддерживает 28 миллионов активных пользователей по всему миру, говорится в пресс-релизе. Персональные данные не будут использоваться Google в рекламных целях, заверила компания.

Со-основатель и гендиректор Fitbit Джеймс Парк, которого цитирует пресс-служба, назвал Google идеальным партнером, который позволит компании приблизиться к цели - помочь максимуму людей вести более здоровый и активный образ жизни. Сделка позволит компании ускорить инновации и сделать здоровый образ жизни доступным для еще большего количества людей, считает он.

Три дня назад о переговорах компаний сообщали The Wall Street Journal, Reuters и CNBC со ссылкой на источники. Они предупреждали, что сделка может не состояться.

Сделка позволит Google усилить позиции на рынках гаджетов для спорта и "умных часов". Google разработал операционную систему Wear для "умных" часов, но сами устройства до сих пор не выпускал. Для Fitbit сделка станет поддержкой на фоне сокращения ее доли на рынке в пользу более дешевых гаджетов таких компаний, как Huawei Technologies и Xiaomi, считают деловые издания.

Fitbit была основана в 2007 году, IPO компании произошло в 2015 году. Помимо фитнес-браслетов, компания также выпускает часы и другие носимые устройства.

Google Fitbit Джеймс Парк

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