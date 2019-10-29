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Google захотел купить производителя фитнес-браслетов Fitbit

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Материнская компания Google - Alphabet Inc. - сделала предложение производителю фитнес-браслетов Fitbit о покупке этой компании, сообщают Reuters и CNBC со ссылкой на источники.

Сумму предложения они не назвали. Сделка может не состояться, отмечают собеседники Reuters. Представители компаний от комментариев отказались.

Сделка позволит Google усилить позиции на рынках гаджетов для спорта и "умных часов" и конкурировать с Apple Watch. Google разработал операционную систему Wear для "умных" часов, но сами устройства до сих пор не выпускал. В стратегии компании указана цель - дать возможности пользователю иметь доступ к сервисам компании, где бы они ни находились.

Для Fitbit сделка станет поддержкой на фоне сокращения ее доли на рынке в пользу более дешевых гаджетов таких компаний, как Huawei Technologies и Xiaomi.

На информации о сделке котировки Fitbit взлетели на 18%, торги бумагами компании были прерваны и возобновились уже на уровне на 30% выше предыдущего закрытия, отметила CNBC.

Fitbit была основана в 2007 году, IPO компании произошло в 2015 году. Помимо фитнес-браслетов, компания также выпускает часы и другие носимые устройства.

Google Fitbit

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