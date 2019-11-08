Нефтяные компании попросят Путина не вводить НДПИ на попутный нефтяной газ

Его введение приведет к многократному налогообложению одних и тех же объемов, считают они

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Нефтяные компании готовят проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой не вводить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ). "Интерфакс" ознакомился с проектом документа.

Письмо предложат подписать главам "Роснефти" Игорю Сечину, "ЛУКОЙЛа" - Вагиту Алекперову, "Сургутнефтегаза" - Владимиру Богданову, "Татнефти" - Наилю Маганову, "Газпром нефти" - Александру Дюкову, "Русснефти" - Евгению Толочку и председателю совета директоров "Иркутской нефтяной компании" Николаю Буйнову.

Минфин разработал законопроект о введении налогового вычета по НДПИ на нефть, добываемую на Приобском месторождении, которое разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть". При этом в качестве компенсации выпадающих доходов бюджета, оцениваемых Минфином примерно в 600 млрд рублей за десятилетний период, которые могут возникнуть от предоставления мер налогового стимулирования, законопроектом предлагается введение НДПИ на ПНГ по ставке 385 рублей за 1000 кубометров.

"ПНГ является сопутствующим продуктом, усложняющим условия добычи нефти, по аналогии с водой, серой или парафином. Очищение нефти от ПНГ требует дополнительных, часто относительно высоких затрат, при этом утилизация ПНГ на малых месторождениях экономически нецелесообразна", - говорится в обращении

Для снижения негативных последствий от сжигания ПНГ отрасль вложила значительные средства, позволившие достигнуть текущего высокого уровня рационального использования ПНГ, указывают нефтяники. Основные мероприятия по утилизации ПНГ включают в себя его использование для выработки электроэнергии для собственных нужд, направление на газоперерабатывающие заводы и закачку в пласт для поддержания пластового давления.

"Введение НДПИ на попутный нефтяной газ является, по сути, дополнительной скрытой налоговой нагрузкой на добычу нефти. Помимо уменьшения объемов рентабельной добычи нефти, в особенности трудноизвлекаемых запасов, данная мера ставит под сомнение целесообразность строительства объектов малой генерации на месторождениях, использующих ПНГ при выработке энергии для собственного потребления", - объясняют они.

Нефтяники считают, что введение налога для закачиваемого в пласт ПНГ приведет к многократному налогообложению одних и тех же объемов, учитывая рецикл вовлечения газа для поддержания пластового давления при добыче нефти на месторождениях.

"Таким образом, законопроект, направленный на стимулирование добычи нефти, одновременно окажет резко выраженный негативный эффект на всю отрасль и приведет к ухудшению как производственных показателей, так и экологической обстановки", - говорится в письме.

Нефтяники также обращают внимание, что "заявления Минфина о выпадающих доходах бюджета, возникающих от предоставления льгот Приобскому месторождению, не подтверждаются расчетами".

Так, в соответствии с пояснительной запиской к законопроекту, вычет по НДПИ позволит увеличить добычу нефти на 100 млн тонн. "При прямом подсчете данный прирост должен обеспечить бюджетные поступления только по двум основным налогам (экспортная пошлина и НДПИ) в размере не менее 1,5 трлн рублей. Таким образом, выпадающие бюджетные доходы могут возникнуть только в краткосрочном периоде на первоначальном этапе инвестирования, а расчетный суммарный эффект кратно превышает сумму вычета по НДПИ", - возражают нефтяники.

Ранее против введения НДПИ на ПНГ выступил также глава Минэнерго Александр Новак. Он считает, что поступления от дополнительных поступлений НДПИ при добыче на Приобском месторождении за счет его льготирования окупят первоначальное выпадение доходов бюджета. "Это может привести к серьезным последствиям с точки зрения стоимости ПНГ для потребителей и для тех, кто его использует в своих технологиях - он сегодня используется и в выработке электроэнергии, в производстве нефтегазохимической продукции и так далее", - говорил министр.