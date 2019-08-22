Минфин назвал безальтернативным повышение налогов для компенсации льгот "Роснефти"

Заявления нефтяных компаний о дополнительных доходах бюджета в ведомстве назвали "трюком"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минфин может повысить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль, в том числе повысить НДПИ на нефть и ввести НДПИ на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать выпадение из бюджета за десять лет 600 млрд рублей налоговых льгот, которые получили "Роснефть" и "Газпром нефть" на разработку Приобского месторождения. Первым об этом сообщил "Коммерсантъ". В Минфине "Интерфаксу" подтвердили, что такой шаг обсуждается и что другого выхода ведомство не видит.

"Это действительно наше предложение. Оно связано исключительно с принятым решением о новой льготе для Приобского месторождения. Цена этой льготы - 60 млрд рублей в год (при цене нефти в диапазоне $55-60 за баррель). При этом на долю ФНБ из них придётся 28 млрд рублей, в то время как на базовые доходы бюджета - 32 млрд рублей", - объяснил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов

По его словам, речь идет о доходах, которые в бюджете уже заложены как средства финансирования национальных проектов.

"Их нельзя просто отдать, нужно искать компенсацию, чтобы в полном объёме была возможность финансировать уже учтенные в бюджете расходные обязательства. Мы ищем источники компенсации, и повысить НДПИ на попутный газ - один из них. У нас нет другого выбора", - сказал чиновник.

В начале августа стало известно, что президент Владимир Путин согласился предоставить льготы "Роснефти" и "Газпром нефти", которые разрабатывают соответственно северный и южный участки Приобского месторождения. Они получат льготы за счет вычетов из НДПИ в течение десяти лет с 2020 года в размере 46 млрд рублей в год для "Роснефти" и 13,5 млрд рублей в год - для "Газпром нефти". В "Роснефти" оценили прирост добычи на Приобке за весь срок действия льгот в 70 млн тонн нефти, а дополнительные налоговые поступления в бюджет — в 660 млрд рублей.

Слова нефтяных компаний о дополнительных доходах бюджета Сазонов назвал "трюком". "Они говорят, что благодаря льготам добыча на Приобке будет падать не так быстро, как могла бы (как могла бы - это опять-таки оценка самих нефтяных компаний), за счет этого что-то получит бюджет. По сути же, это означает, что от уровня 2019 года добыча упадет в любом случае, но в меньшем объеме", - отметил чиновник.

"При этом в прогнозе Минэнерго по всей отрасли падение добычи не заложено, и, соответственно, в доходах бюджета на грядущую трехлетку падение добычи также не предусмотрено. То есть в доходах бюджета заложена полная ставка НДПИ по этому месторождению и стабильная добыча. А сейчас нам говорят, что будет льгота и падающая добыча. Получается, что выпадающие базовые доходы бюджета будут в любом случае, поэтому необходима компенсация", - добавил представитель Минфина.

Пресс-служба "Роснефти" пока не комментирует ситуацию.