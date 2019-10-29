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"Роснефть" и "Газпром нефть" могут получить льготы по Приобскому месторождению почти на 600 млрд руб.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект федерального закона "О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса РФ", который предусматривает предоставление налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти на участках в конкретных районах ХМАО, лицензия на пользование недрами которых выдана до 1 января 2018 года.

В целях компенсации выпадающих доходов федерального бюджета проектом федерального закона предусматривается установление налоговой ставки НДПИ на попутный газ, добываемый в РФ, в размере 385 рублей за 1 тысячу куб. м.

ЭкономикаПутин одобрил льготы на Приобском месторождении для "Роснефти" и "Газпром нефти"Путин одобрил льготы на Приобском месторождении для "Роснефти" и "Газпром нефти"Читать подробнее

Исходя из текста законопроекта, речь идет о льготах для Приобского месторождения, которое разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, при этом "начальные извлекаемые запасы нефти таких участков составляют 1 млрд и более тонн или от 450 до 500 млн тонн по состоянию на 1 января 2018 года". Вычет по НДПИ при добыче нефти на указанных лицензионных участках предоставляется в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2029 года включительно, что позволит увеличить добычу нефти на указанных участках недр на 100 млн тонн.

Согласно тексту законопроекта, речь идет о месторождениях, расположенных в двух районах ХМАО.

"При добыче нефти на участках недр, одновременно расположенных в границах Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО, лицензия на пользование недрами которых выдана до 1 января 2018 года, и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют 1 млрд и более по состоянию на 1 января 2018 года, сумма налогового вычета за налоговый период составляет 3,833 млрд рублей. (...) При добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Ханты-Мансийского района ХМАО, лицензия на пользование недрами которых выдана до 1 января 2018 года и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют не менее 450 и не более 500 млн тонн по состоянию на 1 января 2018 года, сумма налогового вычета за налоговый период составляет 1,125 млрд рублей", - говорится в законопроекте.

Таким образом, "Роснефть" за 10 лет получит льготы по Приобке на 460 млрд рублей "Газпром нефть" - на 135 млрд рублей.

Ранее СМИ сообщали, что "Роснефть" просила 46 млрд рублей в год льгот по Приобке, "Газпром нефть" - 13,5 млрд рублей в год на 10 лет. В обмен нефтяные компании обещали увеличить инвестиции в освоение этого месторождения.

Роснефть Газпром нефть Минфин РФ Приобское месторождение

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