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"Лаборатория Касперского" сообщила о резком увеличении количества DDoS-атак в мире

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2019 года число DDoS-атак в мире выросло в годовом измерении на 32%, сообщила пресс-служба "Лаборатории Касперского".

Во II квартале рост составил 30%.

На минувший сентябрь пришлось 53% от общего количества DDoS-атак за квартал. Большинство из них были направлены на ресурсы, связанные со сферой образования. Россия оказалась в топе стран, где были обнаружены DDoS-атаки на образовательные ресурсы.

Самым бурным днем в этом отношении за отчетный квартал оказалось 22 июля. Тогда было зафиксировано 467 DDoS-атак. Самым спокойным оказалось 11 августа с 65 атаками.

Лаборатория Касперского

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