Хакеры атаковали правительственные порталы в Крыму

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Хакеры пытались блокировать работу интернет-приемной главы Крыма, портала правительства республики и других государственных сервисов, сообщила в среду пресс-служба регионального министерства внутренней политики, информации и связи.

"Были попытки создать условия, при которых пользователи информационных систем не смогли бы получить доступ к данным ресурсам. Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Зырянова.

Из-за хакерских DDoS-атак пользователи недолго испытывали трудности при работе с сайтами органов власти, сейчас все проблемы уже устранены.

Всего на вычислительные мощности Крымского центра обработки данных, который обеспечивает работу республиканских госпорталов, 13 августа поступило 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн IP-адресов в США, Великобритании, Германии, на Украине, во Франции, Японии и других странах.