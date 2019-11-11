Торговые войны и "белый" терроризм включили в топ рисков для Евразии в 2020 году

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты казахстанского политического форума "Астана Клуб" презентовали второе издание рейтинга "Топ-10 рисков для Евразии в 2020 году", среди главных опасностей были названы торговые войны и новый всплеск терроризма в мире, в частности, так называемый белый терроризм, передает корреспондент "Интерфакса".

Рейтинг презентован на пятом заседании "Астана Клуба" в столице Казахстана в понедельник. "Я думаю, наш рейтинг будет первым в этом ряду, потому что, как правило, рейтинги рисков на год издаются где-то в конце года. Я думаю, что "Астана Клуб" задаст правильный тренд, оценив основные треки негативного развития событий, ну а позитивные вещи, я думаю, добавят наши коллеги (другие рейтинги и прогнозы - ИФ)", - сказал директор Института мировой экономики и политики Ержан Салтыбаев на брифинге, посвященном презентации рейтинга.

Так, в список ключевых рисков для Евразии в 2020 году вошли афтершоки президентских выборов в США 2020 года. "Неопределенности в политическом развитии США (потенциальный импичмент президенту США - ИФ) способны повлечь серьезные риски для всей Евразии", - говорится в комментарии к рейтингу.

Также среди рисков - глобальная экономическая рецессия. Спусковым крючком очередного экономического кризиса с глобальными последствиями могут выступить проблемы в развивающихся экономиках. На фоне оттока капитала валюты развивающихся рынков рискуют сильно упасть, что усугубит проблему задолженности компаний и закрутит спираль глобального кризиса, отмечается в рейтинге.

Далее эксперты отмечают эскалацию противостояния США и Китая. Риск усиления конфронтации между Пекином и Вашингтоном отмечен на первой строчке аналогичного прошлогоднего рейтинга. Проблема сохраняет актуальность и в 2020 году. Конфликт США и КНР может оформиться в полноценное стратегическое противостояние, предупреждают эксперты.

Новый этап глобальной гонки вооружений также включен в рейтинг рисков. В 2019 году мир наблюдал распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Поэтому в 2020 году мир вплотную столкнется с вероятностью тотального обнуления правил игры в сфере стратегических вооружений.

Среди рисков также отмечена военная кампания против Ирана, ядерный кризис на Корейском полуострове, новый всплеск терроризма. По оценке рейтинга, несмотря на разгром "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), террористические группировки переживают новую фазу в своем развитии, расширяя географию действий.

"Химерным продуктом этой опасной эволюции выступают "волки-одиночки" (экстремисты, совершающие теракты в одиночку - ИФ). Вместе с тем мир сталкивается с крайними проявлениями так называемого белого терроризма и терроризма других конфессий, жертвами которого становятся мусульмане и мигранты", - говорится в документе.

Масштабные проблемы из-за климатических изменений также вошли в рейтинг экспертов. По их мнению, в 2020 году разногласия крупных держав рискуют окончательно парализовать процесс борьбы с изменением климата, из-за чего другим государствам будет легче проводить эгоистичную политику, оправдываясь национальными интересами.

Над исследованием работали 40 экспертов и политиков. Дополнительно методом анкетирования были опрошены более тысячи профессиональных респондентов из 70 стран.

Документ подготовлен Институтом мировой экономики и политики при фонде первого президента Казахстана (ИМЭП). Соавторами рейтинга выступили экс-президент Словении (2007-2012) Данило Тюрк, вице-президент фонда Карнеги Эван Фейгенбаум (США), а также председатель ПИР-центра (российский аналитический центр, специализирующийся на теме международной безопасности) генерал-лейтенант Евгений Бужинский (Россия).