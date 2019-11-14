Половину звонков должникам Сбербанка будет делать робот

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк доведет долю робота в телефонных звонках гражданам-должникам с 20% до 50%, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.

Он уточнил, что робот делает ежедневно 20% из всех звонков, которые система должна сделать за день. Речь идет о первичном звонке и "простейших стратегиях".

"Мы ставим цель, чтобы 50% всех звонков, простых, сложных, эмоционально подстроенных, было 50% на 50%", - сказал Ганеев.

В связи с развитием новых технологий и инструментов Сбербанк будет сокращать объем розничных долгов, которые передаются для внешнего взыскания, добавил топ-менеджер.

"У нас есть ощущение, что вот такое развитие новых технологий и новых инструментов внутри Сбера, ту часть, которая отдается в рынок, она будет уменьшаться, но внутри этой системы Сбера есть подразделение, которое данный сервис оказывает", - сказал Ганеев.