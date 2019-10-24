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Сбербанк расторгнет контракт с Национальной службой взыскания после скандала с коллектором

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк расторгнет контракт с коллекторским агентством Национальная служба взыскания, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Также банк проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, которые используют сотрудничающие с банком коллекторские агентства.

24 октября "Коммерсантъ" сообщил о новой утечке данных клиентов Сбербанка, вплоть до записей телефонных разговоров с ними. Позднее в МВД заявили, что по подозрению в хищении данных клиентов банков, в том числе Сбербанка, задержали жителя Волгограда, сотрудника Национальной службы взыскания. В пресс-релизе МВД говорилось, что подозреваемый действовал под псевдонимом "Антон 2131". В его отношении возбудили дело о разглашении сведений, составляющих банковскую тайну.

После сообщения МВД Сбербанк подтвердил инцидент с коллектором.

В начале октября Сбербанк подтвердил утечку данных еще 5000 владельцев кредитных карт. В краже информации обвинили сотрудника кредитной организации. "Коммерсантъ" первоначально сообщал, что в продаже появились данным 60 млн клиентов Сбербанка.

Сбербанк Национальная служба взыскания МВД

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