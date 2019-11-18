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Акции "Яндекса" выросли на 5,7% на корпоративных новостях

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" выросли в начале торгов на Мосбирже на 5,7% (до 2396 рублей за штуку) на корпоративных новостях, включающих в том числе buyback.

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, говорится в сообщении компании. Речь идет об акциях класса А голландской Yandex N.V. Акции могут выкупаться время от времени на открытом рынке, сроки и объем выкупа зависят от ряда факторов, включая рыночные, говорится в сообщении.

Кроме того, совет директоров "Яндекса" одобрил изменение в структуре корпоративного управления интернет-компании, согласно которому в ней появится некоммерческий "Фонд общественных интересов", говорится в сообщении компании. Фонд сможет выдвинуть двух представителей в совет директоров "Яндекса", участвовать в согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, в согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности, изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможных партнерств компании с правительствами других стран. При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса", подчеркивается в сообщении.

В совет директоров фонда войдут 11 человек: представители ВШЭ, МФТИ, МГУ, СпбГУ и ИТМО, три независимых директора из РСПП, Школы управления "Сколково" и Фонда поддержки 57-й школы, а также глава группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в РФ Елена Бунина.

Собрание акционеров "Яндекса", на котором будет одобрено введение в корпоративную структуру "Яндекса" этого фонда, запланировано на 20 декабря.

Яндекс

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