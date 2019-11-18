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Сбербанк рассмотрит запрос о возвращении "Яндексу" его золотой акции 19 ноября

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правление Сбербанка 19 ноября рассмотрит обращение "Яндекса" о возвращении компании ее "золотой акции", сообщила пресс-служба кредитной организации.

В банке в целом позитивно оценивают планы "Яндекса" по изменению структуры управления компанией.

Совет директоров "Яндекса" решил ввести в управление компанией Фонд общественных интересов. Предполагается, что фонд получит "золотую акцию" от Сбербанка и права по ней будут расширены.

"Золотая акция" "Яндекса" принадлежит Сбербанку с 2009 года, а глава банка Герман Греф с 2014 году состоит в совете директоров интернет-компании. "Золотая акция" обязывает руководство "Яндекса" согласовывать с банком все крупные сделки. Она может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.

В открытом письме сотрудникам сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож напомнил, что десять лет назад "золотая акция" была создана механизм, которым государство могло заблокировать покупку компании крупным международным игроком или российской бизнес-группой.

"За десятилетие "Яндекс" многократно вырос, потребовалась новая версия "золотой акции". Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса "Яндекса" и защитит интересы страны", - написал он.

Обновленная "золотая акция" будет давать право фонду общественных интересов выдвигать двух из 12 директоров в Совет директоров "Яндекса" и блокировать консолидацию 10% и более экономического или голосующего интереса в одних руках, объяснила компания.

Яндекс Сбербанк Аркадий Волож Герман Греф

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