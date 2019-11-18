"Яндекс" введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Аркадий Волож назвал эти изменения в управлении "золотой акцией 2.0"

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Фонд сможет выдвинуть в совет директоров двух человек из 12. Также фонд сможет участвовать в принятии решений о согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, о согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности, согласовании изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласовании возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Эти права фонду даст обновленная "золотая акция" "Яндекса". Сейчас она принадлежит Сбербанку. Предполагается, что банк передаст ее фонду общественных интересов, и права по ней будут расширены. Пока она может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.

Влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании фонд не сможет, говорится в пресс-релизе.

"В исключительных случаях, когда совет директоров намеренно не выполняет решения фонда, затрудняет работу новой структуры или принимает решения, способные повлиять на национальную безопасность, фонд имеет право временно заменить руководителя российского "Яндекса". После исправления ситуации руководитель будет восстановлен в должности", - указала компания.

В совет фонда приглашены представители университетов и неправительственных организаций, с которыми "Яндекс" давно сотрудничает. Вузы - это ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО. В совете будет три независимых директора от РСПП, школы управления "Сколково" и Фонда поддержки 57-й школы. От "Яндекса" в совет войдут руководители компании - ее сооснователь Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор ООО "Яндекс" Елена Бунина.

Акционеры "Яндекса" должны утвердить предложенные изменения на внеочередном собрании 20 декабря. Чтобы решение вступило в силу, его должны одобрить владельцы 75% голосующих акций.

Предполагается, что после создания фонд выдвинет в совет директоров "Яндекса" проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и генерального директора "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.

"Яндекс", как и любая крупная IT-компания, должен учитывать изменения в регуляторной среде на ключевом для себя рынке, объяснил ситуацию председатель совета директоров "Яндекса" Джон Бойнтон. По его словам, совет проанализировал разные варианты изменений и выбрал этот. "Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании", - считает Бойнтон.

"Это (запуск фонда. - ИФ.) оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах "Яндекса" и защитит интересы страны", - написал Волож в письме сотрудникам "Яндекса". Изменения в управлении компанией он назвал "золотой акцией 2.0".

В пресс-релизе "Яндекс" подчеркнул, что фонд не является государственной структурой и не сможет контролировать компанию: он будет следить за соблюдением баланса интересов "при обсуждении чувствительных для общества вопросов в рамках ограниченного и четко определенного списка".

Один из двух директоров, которых фонд будет выдвигать в совет, войдет в номинирующий комитет и получит право вето в отношении кандидатов, которые выдвигаются для избрания на четыре из 12 мест в совете директоров. Оба эти директора войдут в новый комитет совета директоров по общественным интересам. Комитет будет заниматься согласованием передачи существенной интеллектуальной собственности, согласованием изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласованием возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Летом 2019 года депутат-единоросс Антон Горелкин предложил ограничить иностранное владение в "значимых интернет-ресурсах" пределом в 20% . Он внес в Госдуму соответствующий законопроект. Правительство поддержало эту идею с условием, что планка для иностранного участия будет повышена до уровня 50% минус 1 акция. В РСПП согласились установить порог иностранного владения на уровне 49%, но выдвинули условие, что нужно учитывать только голосующие акции, а не экономическое участие.

В письме сотрудникам Волож напомнил, что "золотую акцию" придумали десять лет назад как механизм ограничения со стороны государства продажи крупного пакета акций "Яндекса".

"Тогда это стало гарантией от покупки компании большим международным игроком или местной бизнес-группой. За десятилетие "Яндекс" многократно вырос, потребовалась новая версия "золотой акции". Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса "Яндекса" и защитит интересы страны", - написал он.

По его словам, новая структура управления создается, чтобы "это строение простояло многие годы, и нас не трясло от внешних событий так, как это было в последнее время". Она должна и соответствовать "общественным интересам", и не мешать компании развивать бизнес в том числе за рубежом.

"Яндекс остается частной компанией, которая работает на открытом рынке и торгуется на биржах. Мы по-прежнему конкурируем с глобальными компаниями, при этом нам тоже открыты иностранные рынки. На внутреннем рынке развиваются крупные технологические компании, каждая из которых строит свою экосистему", - говорится в письме сооснователя "Яндекса".