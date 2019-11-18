Рубль начал умеренно слабеть к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к росту на Московской бирже в понедельник днем; после небольшого утреннего повышения рубль развернулся вниз и умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании известий относительно торговых переговоров между США и Китаем и в условиях небольшого ослабления цен на нефть.

Курс доллара США составил 63,86 руб./$1 в 15:00 по московскому времени, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,63 руб./EUR1, подорожав на 12,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,69 копейки - до 66,9 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 ноября на 13,39 копейки, до 63,7542 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,02 копейки, до 70,5313 руб./EUR1.

Торговая сделка США-Китай

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к небольшому снижению к доллару и евро на дневных торгах. Участники торгов продолжают находиться в ожидании новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем, фиксируя при этом прибыль после роста в предыдущие торговые дни, обусловленного ростом вероятности на заключение соглашения. Определенное давление на рубль оказывает также умеренное снижение цен на нефть.

Ранее Минторг Китая сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином. "Стороны в конструктивном ключе обсудили вопросы, касающиеся первой фазы торгового соглашения и вызывавшие взаимные озабоченности. Они договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье, 17 ноября.

На прошлой неделе экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что Соединенные Штаты и Китай уже близки к заключению соглашения по преодолению разногласий в торговле. "Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - сказал он на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне. Он отметил: "Еще не все сделано, но есть очень хороший прогресс, переговоры были очень конструктивными".

Планировалось, что соглашение по первой фазе может быть подписано "на полях" саммита АТЭС в ноябре в Чили, но чилийский президент из-за внутренних проблем в стране отменил форум. Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что надеется на подписание соглашения с Китаем в ближайшее время, добавив, что обязательным условием является то, что сделка должна быть выгодна Америке. В противном случае он пригрозил введением новых пошлин на китайскую продукцию.

Мнения аналитиков

"В пятницу министр торговли США Росс в телеинтервью заявил, что заключение торговой сделки между США и Китаем произойдет с очень высокой вероятностью, и это заявление вдохновило мировые финансовые рынки на рост. Тем не менее, американский госчиновник уточнил, что сделка пройдет в три этапа, а первый этап окажется ограниченным по масштабам. А в выходные американское министерство торговли распространило заявление о том, что в субботу состоялся телефонный разговор вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с министром финансов США Стивеном Мнучином, в ходе которого обсуждалось подписание первого этапа торговой сделки. Таким образом, у мировых финансовых рынков и валют развивающихся стран появляется импульс для роста", - отмечает заместитель руководителя "Информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Российская валюта начинает неделю вблизи 64 в паре с долларом и в середине диапазона 70-71 в паре с евро. Данные уровни по российской валюте выглядят весьма сбалансированными при текущей относительно спокойной конъюнктуре на внешних площадках. Предстоящая неделя небогата на макроэкономическую статистику, поэтому геополитика продолжит определять настроения на финансовых рынках. Риторика по торговым переговорам остается в центре внимания участников рынка. Она и определит динамику рубля. Сообщения, поступившие по торговым переговорам в последние дни, вновь не добавили конкретики, как следствие, рынок преимущественно остается в боковом тренде", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть слегка ускорили снижение днем в понедельник после пятничного роста, однако продолжают оставаться вблизи максимумов за восемь недель. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по Москве снизилась на 0,3% - до $63,11 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился к этому времени 0,28% - до $57,67 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, 15 ноября, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось четвертую неделю подряд - на 10 единиц, до 674 установок.

"Нефть консолидируется вблизи $63 за баррель Brent после роста почти на 2% в пятницу (по данным на закрытие) вследствие позитивных комментариев от представителей США и КНР о ходе торговых переговоров. Тем не менее, мы существенных подвижек, кроме словесных, не видим, поэтому настроены скептически в отношении способности нефти пойти сильно выше. То есть при текущем раскладе нефть останется в зоне $61-63 за баррель Brent. Спекулянты, впрочем, улучшили сантимент в отношении нефти, подняв чистые длинные позиции до уровней начала лета, и в целом наращивают позиции четыре недели подряд", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в понедельник на отметках предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,63% и 6,68% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,73% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась также на 1 б.п. - до 6,78% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 6,81% годовых.