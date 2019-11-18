Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка повышается к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,7-63,81 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,73 руб./$1 (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,5 руб./EUR1 (-0,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,3 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,64 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на ожидании новостей, касающихся торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Минторг КНР сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином. В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Росту оптимизма относительно способности США и Китая заключить торговое соглашение способствовали также заявления американских чиновников, сделанные в конце прошлой недели. Министр торговли США Уилбур Росс в пятницу сказал в интервью Fox Business, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность".

По словам Росса, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по масштабам". При этом основное внимание будет сосредоточено на "текущей торговле", а также намерениях Китая закупить сельскохозяйственную продукцию в Штатах на $40-50 млрд, сказал министр. Если Пекин готов взять на себя эти обязательства, Вашингтон хочет убедиться, что потом КНР не найдет "удобных поводов избежать" их.

Днем ранее экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, сказал, что Соединенные Штаты и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, хотя Трамп пока не готов его подписать. "Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять на себя обязательства.

Цены на нефть слегка снижаются, но остаются вблизи максимумов за восемь недель, благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 0,13% - до $63,22 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился к этому времени 0,05% - до $57,8 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось четвертую неделю подряд - на 10 единиц, до 674 установок.