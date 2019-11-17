Представители КНР и США обсудили озабоченности вокруг торговой сделки

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В ходе телефонной беседы глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил с американскими коллегами - торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным - вопросы, касающиеся готовящегося соглашения, сообщает министерство коммерции КНР.

"Стороны в конструктивном ключе обсудили вопросы, касающиеся первой фазы торгового соглашения и вызывавшие взаимные озабоченности. Они договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении.

11 октября Китай и США согласовали промежуточную торговую сделку, но пока она не подписана. В соответствии с договоренностями Вашингтон отказаться от нового повышения пошлин, а Пекин согласился покупать у США больше сельхозпродукции.

Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако саммит был отменен, и сроки подписания соглашения были перенесены на неопределенный срок.

В то же время газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов.

Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора. При этом Трамп заверял, что Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.