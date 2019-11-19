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Brent подешевела до $62,34 за баррель

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Утром во вторник котировки нефти снижались второй день подряд в ожидании новостей о торговых переговорах США и Китая.

К 8:07 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,16%) к уровню закрытия понедельника и торговались у $62,34 за баррель. За понедельник Brent подешевела на $0,86 (1,36%), до $62,44 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на $0,12 (0,21%), до $56,93 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,67 (1,16%), до $57,05 за баррель.

Опрошенные Bloomberg аналитики предположили, что запасы нефти в США за предыдущую неделю выросли на 1,5 млн баррелей. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.

Рынок продолжает следить за развитием торгового конфликта США и Китая. В воскресенье Министерство торговли Китая сообщило, что телефонный разговор вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином прошел "в конструктивном ключе". Стороны обсуждали вопросы первой фазы торгового соглашения.

На следующий день телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Рынок "все еще очень чувствителен по отношению к рискам, связанным с торговым спором", сказал главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти, которого цитирует Bloomberg. По его словам, цены на нефть останутся под давлением, пока рынок будет ждать соглашения между США и Китаем.

Brent WTI Китай США Лю Хэ Дональд Трамп Стивен Мнучин

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