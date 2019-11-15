Нефть Brent подешевела до $61,97 за баррель

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать спад за неделю на фоне признаков достаточного предложения на мировых рынках.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 по московскому времени составляет $61,97 за баррель, что на $0,31 (0,5%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,1 (0,18%) - до $56,67 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете, опубликованном в пятницу, прогнозирует, что поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году вырастут на 1,8 млн б/с. В 2020 году, как ожидается, поставки вырастут на 2,3 млн б/с.

При этом МЭА сохраняет свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на уровне 1 млн б/с - до 100,3 млн б/с, говорится в отчете.

"Мировой спрос на нефть увеличился на 1,1 млн баррелей в день в годовом исчислении в третьем квартале, что стало самым быстрым темпом за год и более чем вдвое превысило показатель предыдущего второго квартала. Более высокие темпы роста отражают активное потребление в Китае (+640 тыс. б/с), России (+150 тыс. б/с) и Саудовской Аравии (+105 тыс. б/с). Спрос на нефть также восстановился в Индии (+135 тыс. б/с) после слабого второго квартала", - пишет МЭА в отчете.

Давление на котировки накануне оказали обнародованные в среду данные Минэнерго США, согласно которым, запасы нефти в Штатах выросли по итогам третьей недели подряд - на 2,22 млн баррелей.

Запасы бензина выросли впервые за семь недель - на 1,86 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,48 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 12,8 млн б/с.