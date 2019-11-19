Рубль начал торги незначительным снижением к доллару и евро

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Утром во вторник торги на "Московской бирже" начались незначительным ростом курсов доллара и евро к рублю в ожидании новостей о торговых переговорах между США и Китаем и на фоне умеренно дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,85-63,89 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс вырос на 5,25 копейки к уровню закрытия понедельника, до 63,88 рубля за доллар. Евро подорожал на 7,5 копейки до 70,77 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 6,3 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,98 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,08 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,62 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне небольшой негативной динамики цен на нефть и в ожидании новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем. Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином. Но уже в понедельник телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что предпочла бы оставить процентные ставки без изменений. "Я действительно думаю, что сейчас политика находится на хорошем уровне, и ЦБ может выждать и понаблюдать за инфляцией", приводит ее слова агентство Bloomberg, высказанные на недавнем заседании Федеральной резервной системы США. "Сейчас мы, по сути, держим паузу", - добавила Местер, которая в этом году не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). "На мой взгляд, экономика ведет себя хорошо", - отметила она.

Цены на нефть снижаются второй день подряд во вторник на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, инвесторы ждут новостей, касающихся торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,18%, до $62,33 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустился на 0,39% - до $56,92 за баррель.

Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.