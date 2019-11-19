ФАС не увидела проблем в создании совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство о создании совместного предприятия (СП) Сбербанком и Mail.ru Group на базе сервисов Delivery Club и "Ситимобил"; в ведомстве не считают, что из-за нового СП на рынке могут возникнуть проблемы с конкуренцией, сообщил журналистам глава регулятора Игорь Артемьев в кулуарах антимонопольной конференции.

"Уже есть такое ходатайство, мы его рассмотрим, я не вижу там никаких проблем с точки зрения конкурентных рынков, не думаю, что они возникнут. Это будет сервис хороший для граждан", - сказал Артемьев.

Ранее во вторник стало известно, что Mail.ru Group и Сбербанк подали ходатайство в ФАС о согласовании сделки по созданию СП. Об этом заявил журналистам CEO Mail.ru Group Борис Добродеев в ходе телефонной конференции. По его словам, все необходимые документы уже были направлены.

В то же время первый зампред Сбербанка Лев Хасис указал, что Сбербанк также подал в ФАС ходатайство о согласовании покупки 36% в компании "МФ Технологии", которая владеет 11 млн 500 тыс. 100 акций Mail.ru класса А, составляющих 5,2% экономической доли и дающих 58,3% голосов.

Ранее во вторник сообщалось, что Mail.ru Group и Сбербанк подписали обязывающих документов о создании совместного предприятия - платформы O2O-сервисов в сфере транспорта и еды на базе сервиса доставки еды Delivery Club и такси-сервиса "Ситимобил"

Сбербанк и Mail.ru получат равные доли в СП, до 10% его акций будет выделено на программу вознаграждения сотрудников платформы. Совокупные планируемые инвестиции в СП оцениваются в 64,6 млрд рублей.

Mail.ru Group внесет в СП 8,5 млрд рублей, а также 100% Delivery Club, 29,67% "Ситимобила" и связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group). В зависимости от достигнутых KPI до ноября 2020 года холдинг может дополнительно инвестировать еще около 4,6 млрд рублей. До закрытия сделки Mail.ru Group обеспечит консолидацию на СП доли в "Ситимобиле" в размере 78,82%.

Сбербанк внесет 38,5 млрд рублей в капитал СП, а также 35% платформы для ресторанного рынка FoodPlex. Банк может дополнительно инвестировать до 13 млрд рублей в СП в случае достижения Delivery Club и "Ситимобилом" ряда KPI до ноября 2020 года.