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Сбербанк введет одного представителя в совет директоров Mail.ru Group

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк выдвинет своего представителя в совет директоров Mail.ru Group, его кандидатура будет определена в течение месяца, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред банка Лев Хасис.

"Мы договорились, что в совет директоров Mail.ru войдет один представитель Сбербанка. У нас есть примерно месяц на то, чтобы определиться с кандидатом", - сказал он.

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В конце октября Сбербанк объявил, что покупает косвенную долю в Mail.ru Group у Газпромбанка. Во вторник стороны сообщили, что подписали необязывающее соглашение о покупке и подали в ФАС документы на согласование сделки.

У Газпромбанка нет прямой доли в Mail.ru Group. Акционером компании с долей 5% является СП с участием банка - "МФ Технологии" (другие его участники - "Мегафон", USM Holdings Алишера Усманова и партнеров, а также "Ростех"), созданное в прошлом году. На долю Газмпромбанка приходится чуть больше 20% голосов (и менее 2%).

Доля Газпромбанка выкупается за 11,3 млрд рублей. Кроме того, Сбербанк покупает 1% акций "МФ Технологий" у "Ростеха".

Хасис пояснил, что 1%, выкупаемый у "Ростеха", необходим Сбербанку для того, чтобы обеспечить равные с "Мегафоном" права в этом совместном предприятии.

Сейчас 50% Mail.ru Group находится в свободном обращении, южноафриканскому холдингу Naspers принадлежит 28% экономической доли Mail.ru Group (12,3% голосов), у китайской Tencent - 7%, у Alibaba Group - 10%.

Сбербанк Mail.ru Group

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