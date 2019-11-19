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Mail.ru и Сбербанк подписали обязывающие документы по СП на базе Delivery Club и Ситимобила

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Mail.ru Group и Сбербанк подписали обязывающие документы о создании совместного предприятия - платформы O2O-сервисов в сфере транспорта и еды - на базе сервиса доставки еды Delivery Club и такси-сервиса "Ситимобил", сообщил интернет-холдинг.

О создании СП стороны объявили 25 июля. С тех пор они согласовали сделку у всех необходимых органов компаний и ждут одобрения от ФАС. Компании уточнили, что вместе инвестируют в проект не 64 млрд рублей, как предполагалось ранее, а 64,6 млрд рублей. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2019 года.

Mail.ru Group внесет в проект 8,5 млрд рублей, а также 100% Delivery Club, 29,67% "Ситимобила" и связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group). В зависимости от достигнутых KPI до ноября 2020 года холдинг может дополнительно инвестировать еще около 4,6 млрд рублей, говорится в пресс-релизе.

До закрытия сделки Mail.ru Group обеспечит консолидацию на СП доли в "Ситимобиле" в размере 78,82%.

Сбербанк внесет 38,5 млрд рублей в капитал СП, а также 35% платформы для ресторанного рынка FoodPlex. Банк может дополнительно вложить в проект до 13 млрд, если Delivery Club и "Ситимобил" достигнут ряда KPI до ноября следующего года.

На момент закрытия сделки СП получит около 47 млрд рублей инвестиций, а при достижении KPI - еще до 17,6 млрд рублей.

"Все средства будут внесены в компанию в форме cash-in и направлены на органическое развитие предприятия, консолидацию активов и обеспечение потенциальных сделок в сегментах фудтеха и транспорта, комплементарных существующим активам", - говорится в сообщении.

При достижении целевых показателей оценка СП превысит 100 млрд рублей, отмечается в сообщении. Запланированных инвестиций достаточно, чтобы компания вышла на безубыточность, считают стороны сделки.

Сбербанк и Mail.ru получат равные доли в СП, до 10% его акций будет выделено на программу вознаграждения сотрудников платформы. Через три года стороны могут рассмотреть возможность подключить новых инвесторов в СП.

По прошествии трех лет после закрытия сделки Сбербанк имеет право поставить на голосование соответствующих органов корпоративного управления Mail.ru Group вопрос обмена доли Сбербанка в СП на акции Mail.ru Group по паритету стоимости, но не более 20% акций Mail.ru Group, говорится в пресс-релизе. При отсутствии одобрения совета директоров и акционеров Mail.ru Group условия обмена не являются юридически обязывающими.

Компании также также договорились о стратегическом сотрудничестве. Они планируют применить свою экспертизу для развития цифровой экономики и продуктов на базе искусственного интеллекта в России. Mail.ru Group и Сбербанк создали крупнейшие экосистемы в России, и стратегическое сотрудничество между ними поможет ускорить их развитие и открыть серьезные перспективы дальнейшего роста, считают они.

Mail.ru Group также сообщила, что ее уведомили о том, что Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по приобретению миноритарной доли в компании АО "МФ Технологии" у Газпромбанка (в размере 35%) и корпорации Ростех (в размере 1%). Стоимость сделки составит 11,3 млрд рублей. Mail.ru Group не ожидает никаких изменений в управлении и стратегическом развитии компании в результате данной сделки.

Сбербанк Mail.ru Group Ситимобил Delivery Club

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