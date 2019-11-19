Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.

TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.

Другими акционерами Familia являются основатели компании, фонды Goldman Sachs и Baring Vostok.

"Мы рады приветствовать TJX в качестве нового акционера. Решение о приобретении доли в Familia является для нас подтверждением лидирующего положения компании на российском рынке и устойчивости ее бизнес-модели. TJX всегда был примером, к которому мы стремились с точки зрения фокуса на создании стоимости и операционной эффективности", - сказал гендиректор Familia Константин Надеждин, слова которого приводятся в сообщении.

TJX Companies, Inc. - крупный розничный продавец одежды и товаров для дома. На конец прошлого года компания владела более чем 4,3 тыс. магазинов в девяти странах, а также тремя интернет-магазинами. Выручка TJX Companies за 2018 год составила $39 млрд.

И TJX Companies, и Familia работают в сегменте off-price, предлагая товары по низким ценам

Familia объединяет более 275 магазинов в России. Компания была основана в 2000 году.