Ритейлер Familia задумался о возможности IPO в начале 2022 года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сеть Familia, объединяющая магазины одежды и других непродовольственных товаров, продающихся со скидками, рассматривает возможность IPO в Нью-Йорке в начале 2022 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

Для подготовки сделки ритейлер привлек Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Familia начала работу в 2000 году как сеть универмагов распродаж для всей семьи, постепенно развивая новый для России формат торговли - off-price, популярный в США и Европе (его особенность - предложение большого числа товаров от мировых и локальных брендов со значительной выгодой для потребителя). В магазинах Familia представлены одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, дачи, спорта и отдыха, игрушки, косметика и другие товары. На конец марта сеть объединяла 338 магазинов.

В 2019 году 25% в Familia приобрела американская TJX Companies (TJX также работает в off-price сегменте). Другими совладельцами ритейлера являются его основатели, а также фонды Goldman Sachs и Baring Vostok.

Оборот Familia по итогам 2020 года составил 30,6 млрд рублей (33,5 млрд рублей в 2019 году).

В I квартале 2021 года компания вернулась к росту сопоставимых продаж (LfL), сообщила она в апреле, не раскрыв динамику. Оборот Familia по итогам января-марта составил 8,17 млрд рублей. Компания привела динамику этого показателя только по сравнению с сопоставимым периодом 2019 года, не затронутого пандемией (+30%).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной операционной компанией Familia является ООО "Максима Групп". В 2020 году выручка компании по РСБУ сократилась на 7,7%, до 25,1 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 20,8%, до 3,87 млрд рублей. Чистая прибыль упала на 39,9%, до 1,89 млрд рублей.

В марте 2021 года IPO провел другой ритейлер, ориентированный на сегмент низких цен: Fix Price, управляющий сетью магазинов фиксированных цен, разместил акции на $1,74 млрд ($1,77 млрд с учетом опциона на переподписку). IPO Fix Price стало крупнейшим за всю историю российского ритейла.