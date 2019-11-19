Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" за символический 1 евро

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правление Сбербанка России одобрило сделку по продаже "золотой акции" компании Yandex N.V по цене приобретения в 1 евро, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

Как напоминает банк, в вязи с созданием новой структуры корпоративного управления в группе "Яндекс" 18 ноября Yandex N.V. обратилась к Сбербанку c просьбой заключить договор купли-продажи принадлежащей Сбербанку "золотой акции" компании с целью ее последующей передачи специально создаваемому некоммерческому международному фонду.

В понедельник совет директоров "Яндекса" представил новую схему корпоративного управления, главным нововведением которой станет создание некоммерческого "Фонда общественных интересов" и передача ему "золотой акции" "Яндекса" от Сбербанка.