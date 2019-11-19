Поиск

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" за символический 1 евро

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правление Сбербанка России одобрило сделку по продаже "золотой акции" компании Yandex N.V по цене приобретения в 1 евро, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

В РоссииЯндекс.Мозг - за структуру владения компанией ответит коллективный интеллект. ОбобщениеЯндекс.Мозг - за структуру владения компанией ответит коллективный интеллект. ОбобщениеЧитать подробнее

Как напоминает банк, в вязи с созданием новой структуры корпоративного управления в группе "Яндекс" 18 ноября Yandex N.V. обратилась к Сбербанку c просьбой заключить договор купли-продажи принадлежащей Сбербанку "золотой акции" компании с целью ее последующей передачи специально создаваемому некоммерческому международному фонду.

В понедельник совет директоров "Яндекса" представил новую схему корпоративного управления, главным нововведением которой станет создание некоммерческого "Фонда общественных интересов" и передача ему "золотой акции" "Яндекса" от Сбербанка.

Сбербанк Яндекс

Новости по теме

Новости

Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн

Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн

ФАС не увидела проблем в создании совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru

ФАС не увидела проблем в создании совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru

Россия увеличила вложения в US Treasuries в сентябре на $748 млн

Старейшая на рынке УК "КапиталЪ" сдала лицензию

Старейшая на рынке УК "КапиталЪ" сдала лицензию

"Норникель" не ожидает изменения дивидендов до 2023 года

"Норникель" не ожидает изменения дивидендов до 2023 года

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

"Яндекс" допустил риски для финансового положения и корпоративной культуры компании

"Яндекс" согласовал с Кремлем изменение структуры управления

"Яндекс" согласовал с Кремлем изменение структуры управления

Глава АНО "Россия - страна возможностей" согласился войти в совет директоров "Яндекса"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');