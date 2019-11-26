Путин подписал закон, который нужен для регистрации Фонда общественных интересов "Яндекса"

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который необходим для регистрации в России Фонда общественных интересов - центрального элемента новой конструкции корпоративного управления "Яндекса".

Поправки в закон "О международных компаниях" были приняты Госдумой 13 ноября и одобрены Советом Федерации 25 ноября. Президент подписал его на следующий день - 26 ноября, документ опубликован на официальном портале раскрытия правовых актов.

Теперь закон, который был одним из двух основополагающих документов при создании в России специальных административных районов в прошлом году, называется "О международных компаниях и международных фондах". Закон распространяет механизм редомициляции в РФ на международные фонды.

"Яндекс" зарегистрирует Фонд общественных интересов в специальной административной зоне в Калининградской области (всего их две, вторая - в Приморье) после подписания этого закона, сообщала компания ранее.

На прошлой неделе "Яндекс" сообщил, что право "золотой акции" от Сбербанка перейдет к создаваемому Фонду общественных интересов. Им будет управлять совет из 11 человек, среди которых представители целого ряда государственных образовательных учреждений, РСПП, школы "Сколково", а также самого "Яндекса". Фонд будет участвовать в принятии решений по нескольким направлениям: сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передача существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможные партнерства компании с правительствами других стран.

Изменения в корпоративном управлении "Яндекса" обсуждались, но не согласовывались с профильными подразделениями администрации президента РФ, говорил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. После презентации новой схемы депутат Антон Горелкин отозвал на доработку ранее внесенный им Госдуму законопроект, который предусматривал ограничение до 20% доли иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах и все последние месяцы оказывал давление на капитализацию "Яндекса".

Российское ООО "Яндекс" принадлежит голландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, основателю "Яндекса" Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов - у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов - у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, свыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq.