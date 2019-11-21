Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,2%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал торги в четверг снижением котировок на фоне опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,2%. Котировки "Газпрома" возобновили рoст на фоне новостей о продаже пакета из 3,59% казначейских бумаг.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2%, до 2931,17 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 1445,66 пункта; цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 0,6%.

Доллар подешевел на 5 копеек, до 63,85 рубля.

Подешевели акции "Роснефти" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5% и -0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%).

Подорожали бумаги "Газпрома" (+1,4%, до 251,5 рубля), "Яндекса" (+0,8%), "Башнефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,1%).

В четверг группа "Газпром" в лице АО "Газпром газораспределение" выставила на "Московскую биржу" пакет в 3,59% казначейских акций монополии, сообщил эмитент. Заявки на покупку 850,59 млн акций Газпромбанк будет принимать 21 ноября с 10:00 до 17:00. Без учета возможного дисконта рыночная стоимость выставленного на продажу пакета составляет около 211 млрд рублей.

Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов накануне сообщил журналистам, что решение задачи о возможности продажи "Газпромом" квазиказначейских бумаг состоит в ликвидации давления этого пакета на капитализацию компании.

"Газпром" при продаже оставшихся квазиказначейских акций будет стараться, чтобы действующие инвесторы не пострадали, заявил Садыгов в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

В США индексы накануне снизились на информации о том, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года в связи с усилением напряженности в отношениях двух стран. Ситуацию осложнило то, что Сенат Конгресса США принял законопроект по ситуации в Гонконге, пишет MarketWatch.

Это законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Уже после закрытия американского рынка в среду его одобрила Палата представителей. Если его подпишет президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

В среду Reuters сообщил со ссылкой на источники, что завершение промежуточной торговой сделки может быть отложено до следующего года, поскольку Китай и США так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий. По словам источников, Пекин продолжает требовать от Вашингтона отмены введенных ранее пошлин, а американская сторона предъявляет собственные требования, касающиеся, в том числе и закупок Китаем сельхозтоваров в Штатах.

Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Центробанка не видят необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Участники заседания сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, говорится в документе. ФРС в октябре снизила ставку по итогам третьего заседания подряд - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых и намекнула на возможную паузу в смягчении политики.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite теряет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) из-за опасений отсрочки промежуточного торгового соглашения между США и Китаем до следующего года.

Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения "первой фазы" китайско-американского торгового соглашения, сообщило в среду агентство Bloomberg. По данным агентства, Лю Хэ сделал такое заявление, выступая на обеде в Пекине. Оно ссылается на анонимный источник, присутствовавший на мероприятии.

После выступления Лю Хэ сказал в частной беседе с одним из участников обеда, что был "обескуражен" требованиями, которые выдвинул Вашингтон, но, все же, сохраняет надежду на подписание соглашения, отмечается в сообщении.

Ранее министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительную 15-процентную пошлину на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

Нефть утром в четверг вновь снижается после роста накануне на статистике Минэнерго США, но цена Brent находится почти на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Январские фьючерсы на Brent к 10:01 дешевели на 0,2%, до $62,26 за баррель (+2,5% накануне), январские фьючерсы на WTI дешевели на 0,3%, до $56,87 за баррель (+3% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей (ожидался рост на 1,5-1,6 млн баррелей). Перед этим Американский институт нефти (API) сообщил о более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.